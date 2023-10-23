АЛЛЕГРИ: «Мы не можем удовлетвориться просто победой над Миланом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после победы над «Миланом» (1:0), добытой после удаления у соперника.

«Была хорошая игра в защите с нашей стороны в первом тайме. А затем хорошое действия Кина помогло «Ювентусу» получить численное преимущество. В завершающей стадии нам нужно было вести игру терпеливо и не давать возможностей для «Милана» убегать в контратаки.

Эта победа дает «Ювентусу» другое восприятие себя. Но мы должны осознать, что нужно делать, чтобы улучшить себя. «Ювентус» не уйдет далеко, если удовлетворится только этой победой», – приводит слова Массимилиано Аллегри официальный сайт «Ювентуса».

«Ювентус» благодаря победе над «Миланом» поднялся на третье место. Отставание от лидирующего «Интера» составляет два очка.