22 октября на «Сан-Сиро» пройдет матч 9-го тура Серии А, в котором «Милан» встретится с «Ювентусом». Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда провела прошлый сезон достаточно противоречиво. Да, получилось дойти до полуфинала Лиги чемпионов - настоящий прорыв, особенно на фоне предыдущей попытки, что принесла 4-е место в своей группе! Но, с другой стороны, сами матчи 1/2 финала были проиграны в дерби соседу, Интеру, и он же разгромил россонери в Суперкубке. А в Кальчо было фактически 5-е место, и только наказание Ювентуса позволило оказаться снова в квартете лучших Серии А. За лето красно-черные серьезно обновились. Этот их вариант никак не может забить и, соответственно, выиграть в Лиге чемпионов - по 0:0 с Ньюкаслом дома и Боруссией в Дортмунде. Зато на внутренней арене было уже 7 побед в 8 матчах, что позволяет лидировать в таблице. Правда, и там нероверди уже успели проиграть 1:5.

Ювентус

Клуб в прошлом сезоне стал заложником правонарушений, что были допущены руководством. В итоге могли бы снова принудительно понизить в Серию В. Но ограничились 10-очковым штрафом и запретом на еврокубки. В таких условиях (еще и получив неизбежные финансовые проблемы) зебры не могли не урезать состав. Причем без жалости, чего стоит история вокруг ухода капитана и легенды, Бонуччи. Вроде бы Аллегри и в этих условиях ухитряется добиваться неплохих результатов: выиграно 5 матчей из 8 при единственном поражении (неожиданно Сассуоло). И тут вдруг как раз его подопечного, Фаджоли, ловят на нелегальных ставках, что начинает новый скандал, причем непонятно, какие масштабы у него будут в итоге...

Статистика личных встреч

Милан не проигрывает Ювентусу вот уже 5 матчей Серии А кряду. Причем в прошлом сезоне красно-черные и вовсе выиграли оба поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что россонери будет непросто, но они должны брать очередную уже победу. Можно смело ставить на подопечных Пиоли при форе 0 (коэффициент - 1,70).