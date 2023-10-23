Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан – Ювентус – 0:1. Локателли принес победу. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Милан
22.10.2023 21:45 – FT 0 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
23 октября 2023, 00:45 | Обновлено 23 октября 2023, 01:21
10
0

Милан – Ювентус – 0:1. Локателли принес победу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура итальянской Серии А

23 октября 2023, 00:45 | Обновлено 23 октября 2023, 01:21
10
0
Милан – Ювентус – 0:1. Локателли принес победу. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Милан» со счетом 1:0.

Единственный гол для туринцев на 63-й минуте забил Мануэль Локателли, который является воспитанником «россонери».

Команда Стефано Пиоли играла в меньшинстве с 40-й минуты, поскольку с поля был удален защитник «россонери» Малик Тшау.

«Ювентус» набрал 20 очков и занимает 3-е место. «Милан» с 21 пунктом идет вторым, позади «Интера» (22 балла).

Серия А. 9-й тур, 22 октября

Милан – Ювентус – 0:1

Гол: Локателли, 63

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Локателли, 63 мин

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Локателли (Ювентус).
40’
Малик Тьяу (Милан) получает красную карточку.
По теме:
Вышел и забил. 17-летний Марк Гию принес победу Барселоне над Атлетиком
Воспитанник россонери Локателли принес победу Ювентусу над Миланом
ВИДЕО. Фартовый или гений? Как выглядел гол Мудрика с трибун
Ювентус Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Мануэль Локателли видео голов и обзор Милан - Ювентус Малик Тшау удаление с поля
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мощное завершение карьеры. Экс-чемпион мира в 53 года нокаутировал опонента
Бокс | 22 октября 2023, 13:16 0
Мощное завершение карьеры. Экс-чемпион мира в 53 года нокаутировал опонента
Мощное завершение карьеры. Экс-чемпион мира в 53 года нокаутировал опонента

Фират Арслан уходит на пенсию после победы над Эдином Пухало

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
Футбол | 22 октября 2023, 20:22 46
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»

У команды проблемы в чемпионате Украины

Динамо повторило личный антирекорд
Футбол | 23.10.2023, 00:06
Динамо повторило личный антирекорд
Динамо повторило личный антирекорд
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
Другие виды | 22.10.2023, 09:21
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
МАКСИМОВ: «Была двойная мотивация победить. Ведь я когда-то играл в Динамо»
Футбол | 22.10.2023, 20:35
МАКСИМОВ: «Была двойная мотивация победить. Ведь я когда-то играл в Динамо»
МАКСИМОВ: «Была двойная мотивация победить. Ведь я когда-то играл в Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинские красавицы. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
ФОТО. Украинские красавицы. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
21.10.2023, 04:20 23
Теннис
Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1
Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1
22.10.2023, 18:57 242
Футбол
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
21.10.2023, 22:16
Футбол
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
21.10.2023, 16:39 6
Бокс
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
21.10.2023, 10:00 20
Футбол
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
21.10.2023, 21:28 67
Футбол
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем