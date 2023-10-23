Милан – Ювентус – 0:1. Локателли принес победу. Видео голов и обзор матча
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В матче 9-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Милан» со счетом 1:0.
Единственный гол для туринцев на 63-й минуте забил Мануэль Локателли, который является воспитанником «россонери».
Команда Стефано Пиоли играла в меньшинстве с 40-й минуты, поскольку с поля был удален защитник «россонери» Малик Тшау.
«Ювентус» набрал 20 очков и занимает 3-е место. «Милан» с 21 пунктом идет вторым, позади «Интера» (22 балла).
Серия А. 9-й тур, 22 октября
Милан – Ювентус – 0:1
Гол: Локателли, 63
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Локателли, 63 мин
События матча
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