В матче 9-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Милан» со счетом 1:0.

Единственный гол для туринцев на 63-й минуте забил Мануэль Локателли, который является воспитанником «россонери».

Команда Стефано Пиоли играла в меньшинстве с 40-й минуты, поскольку с поля был удален защитник «россонери» Малик Тшау.

«Ювентус» набрал 20 очков и занимает 3-е место. «Милан» с 21 пунктом идет вторым, позади «Интера» (22 балла).

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Серия А. 9-й тур, 22 октября

Милан – Ювентус – 0:1

Гол: Локателли, 63

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Локателли, 63 мин