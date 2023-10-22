Семь голов. Рух в гостях разгромил Верес

Ровненский «Верес» и львовский «Рух» встретились 22 октября в матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу. Матч на поле стадиона «Авангард» в Ровно завершился крупной победой гостей.

Главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко после гостевого поражения от «Днепра-1» в стартовом составе своих подопечных сделал много изменений: вместо Яго, Кухарука, Шестакова, Вовченко и Гакмана на поле вышли Станислав Шарай, Гайдучик, Кучеренко, Свитюха и впервые в этом сезоне Клец. Виталий Пономарев после домашней ничьей с «Минаем» в своем стартовом составе тоже совершил перестановки: вместо Эдсона, Соломона и Плюмана на поле стадиона «Авангард» вышли Рунич, Пастух и Пидгурский, для которого это была первая игра в текущем чемпионате.

Обе команды активно начали игру. Первый опасный момент игры возник у ворот гостей. Ледвий парировал дальний удар капитана «Вереса» Клеца, Шевченко пытался сыграть на добивании, но вратарь «Руха» снова спас свою команду. Руховцы ответили штрафным ударом в исполнении Климчука, но мяч пролетел мимо ворот. И все же гости открыли счет. Паст парировал дальний удар Теслюка, но Денис, подобрав мяч, повторным ударом открыл счет своих голов в УПЛ (в 10-й игре).

ФК «Верес»

Игроки «Руха» продолжали владеть преимуществом, но завершающим ударам Романа и Сыча не хватало точности. После удара головой Сапуги мяч от защитника пролетел выше ворот. Вскоре Паст ошибся на выходе, мяч отскочил к Климчуку и лучший бомбардир «желто-черных» головой точно пробил в дальний угол ворот. Игроки «Вереса» ответили серией из трех угловых подряд, но защитники «Руха» успевали опережать соперников.

Обе команды быстро переходили от обороны к атаке и моментов хватало. Рунич в штрафной наносил завершающий удар, но на этот раз Паст сыграл надежно. К концу тайма неожиданно ошибся Ледвий, но Владислав Шарай, подхватив мяч, пробил над перекладиной ворот.

Второй тайм начался атаками гостей. Мог оформить дубль Климчук, но пробил головой рядом с воротами. Следующая атака руховцев завершилась ударом капитана команды Сапуги, но Паст в падении завладел мячом. Вскоре вратарь «Вереса» сыграл надежно и после удара Рунича. Сергей Лавриненко произвел тройную замену в составе своих подопечных, которые вскоре снова пропустили гол. Пастух опередил Кучерова и Яго и близкого расстояния точно пробил головой, проведя свой первый гол в УПЛ (в 8-й игре).

ФК «Верес»

Позже Пастух мог оформить дубль, но Паст ликвидировал угрозу. Затем настал черед и тройной замены в составе «Руха». Через время хозяева сумели прервать свою затяжную серию без забитых голов, которая длилась 408 (!) минут. После розыгрыша углового и передачи Марусича с близкого расстояния забил гол Яго.

Но на этом голепад в Ровно не завершился. Дальний удар Квасницы парировал вратарь, а первым на добивание успел Пастух, оформив дубль. Через несколько минут уже сам Квасница оказался в штрафной и точно пробил мимо вратаря. А под занавес матча розыгрыш углового завершился голом Балана, для которого это был первый в УПЛ результативный удар в составе «Вереса».

В итоге «Рух» одержал первую в УПЛ крупную победу над «Вересом». При этом подопечные Виталия Пономарева установили клубный рекорд, забив 5 голов в одной игре. Голевая клубная рекордная гостевая серия «Руха» продолжается в чемпионате 5 игр. Игроки же «Вереса» установили клубный антирекорд, пропустив 5 голов на своем поле в УПЛ. Матч в Ровно оказался наиболее результативным с начала текущего чемпионата.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Верес» – «Рух» – 2:5

Голы: Яго (82), Балан (90) - Теслюк (14), Климчук (34), Пастух (65, 85), Квасница (88).

Предупреждения: Балан (21), Кучеров (32), Гайдучик (60) – Дидик (44), Пастух (66).

«Верес»: Паст, Курко, Балан, Шевченко, Кучеренко, Станислав Шарай (Кухарук, 62), Клец, Владислав Шарай (Шестаков, 82), Кучеров (Яго, 62), Свитюха (Ковалюк, 46), Гайдучик (Марусич, 62).

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман (Лях, 73), Подгурский (Таллес, 46), Сапуга, Пастух, Теслюк (Квасница, 57), Рунич (Соломон, 73), Климчук (Плюман, 73).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Наши оценки:

«Верес» (замены): Ковалюк - 6.0, Кухарук - 5.0, Яго - 6.5, Марусич - 6.0, Шестаков - б/о.

«Рух» (замены): Таллес - 7.0, Квасница - 7.0, Лях - 5.5, Соломон - 5.5, Плюман - 5.5.

ВЕРЕС – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА