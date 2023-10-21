Верес – Рух. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги
Ровненский «Верес» и львовский «Рух» встретятся 22 октября в матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу. Матч состоится на поле стадиона «Авангард» в Ровно. Начало запланировано на 13:00.
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«Верес» в текущем чемпионате одержал всего одну победу в девяти матчах – в 6-м туре над одесским «Черноморцем». Есть в активе подопечных Сергея Лавриненко ничья на своем поле в скандально известном поединке против донецкого «Шахтера». До матча с «Черноморцем» ровненская команда провела четыре матча без побед, после него – столько же. «Верес» не может забить в ворота с соперников в течение трех матчей подряд.
«Рух» начал сезон трехматчевой победной серии. Подопечные Виталия Пономарева поочередно обыграли луганскую «Зарю», полтавскую «Ворсклу» и житомирское «Полесье». Затем львовская команда существенно сбавила обороты – всего одна победа в шести матчах, при одном поражении и четырех ничьих.
«Верес» и «Рух» встречались друг с другом пять раз. Дважды победила львовская команда, еще три матча завершились вничью.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Рух», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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