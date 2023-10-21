Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Рух. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Верес
22.10.2023 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 23:15 | Обновлено 21 октября 2023, 23:16
39
0

Верес – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

21 октября 2023, 23:15 | Обновлено 21 октября 2023, 23:16
39
0
Верес – Рух. Текстовая трансляция матча
УПЛ

Ровненский «Верес» и львовский «Рух» встретятся 22 октября в матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу. Матч состоится на поле стадиона «Авангард» в Ровно. Начало запланировано на 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Верес» в текущем чемпионате одержал всего одну победу в девяти матчах – в 6-м туре над одесским «Черноморцем». Есть в активе подопечных Сергея Лавриненко ничья на своем поле в скандально известном поединке против донецкого «Шахтера». До матча с «Черноморцем» ровненская команда провела четыре матча без побед, после него – столько же. «Верес» не может забить в ворота с соперников в течение трех матчей подряд.

«Рух» начал сезон трехматчевой победной серии. Подопечные Виталия Пономарева поочередно обыграли луганскую «Зарю», полтавскую «Ворсклу» и житомирское «Полесье». Затем львовская команда существенно сбавила обороты – всего одна победа в шести матчах, при одном поражении и четырех ничьих.

«Верес» и «Рух» встречались друг с другом пять раз. Дважды победила львовская команда, еще три матча завершились вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Рух», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига текстовая трансляция Верес Ровно Рух Львов Верес - Рух
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разгром в 3-м сете. Цуренко уступила Паолини в полуфинале турнира в Тунисе
Теннис | 21 октября 2023, 18:33 14
Разгром в 3-м сете. Цуренко уступила Паолини в полуфинале турнира в Тунисе
Разгром в 3-м сете. Цуренко уступила Паолини в полуфинале турнира в Тунисе

Леся в трех партиях проиграла Жасмин на соревнованиях WTA 250 в Монастире

На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут
Футбол | 21 октября 2023, 10:30 6
На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут
На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут

«Ингулец» и «Карпаты» уже далеко оторвались от преследователей

Мудрик – второй украинец в истории, который забил Арсеналу в АПЛ
Футбол | 21.10.2023, 23:29
Мудрик – второй украинец в истории, который забил Арсеналу в АПЛ
Мудрик – второй украинец в истории, который забил Арсеналу в АПЛ
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
Футбол | 21.10.2023, 19:59
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Футбол | 21.10.2023, 10:00
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
20.10.2023, 11:56 14
Футбол
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 9
Футбол
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
20.10.2023, 13:28 37
Футбол
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
20.10.2023, 23:35 1
Футбол
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
21.10.2023, 21:25 8
MMA
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
21.10.2023, 22:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем