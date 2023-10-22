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  4. Тренер Руха: Много разговоров о еврокубках... Не нужно требовать результат
Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 15:50 |
304
0

Тренер Руха: Много разговоров о еврокубках... Не нужно требовать результат

Виталий Пономарев не хочет обсуждать задачи на сезон

22 октября 2023, 15:50 |
304
0
Тренер Руха: Много разговоров о еврокубках... Не нужно требовать результат
ФК Рух. Виталий Пономарев

«Рух» в матче чемпионата Украины обыграл «Верес» со счетом 5:2 и поднялся в топ-3, однако наставник команды Виталий Пономарев не хочет обсуждать задачи на сезон.

– Результат положительный, ведь «Рух» победил с большим счетом. Мы настраивались на очень серьезную игру и хорошо, что удалось забить столько голов. Впрочем, есть претензии к концентрации игроков – надо играть до конца, какой бы счет ни был. В команде играют молодые футболисты, которые сейчас получают опыт в матчах УПЛ, так что эту проблему еще предстоит решать. Не хочу никого из футболистов выделять – ни с хорошей, ни с плохой стороны. В футбол играет команда, поэтому все игроки ответственны за результат. Что касается пропущенных голов, то это исключительно нехватка концентрации.

Сейчас много разговоров о еврокубках и результатах «Руха». Но я еще раз повторяю: наша задача – создать боеспособную команду, которая со временем сможет бороться за самые высокие места в чемпионате. На поле выходят молодые игроки, поэтому нельзя на них давить и требовать результат. Однако команда должна в каждой игре сражаться за победу и максимально выкладываться на поле.

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Рух Львов Виталий Пономарев Верес Ровно Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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