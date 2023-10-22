В матче чемпионата Украины Рух на выезде разобрался с Вересом со счетом 5:2. Львовская команда не проигрывает в четырех кряду турах и поднимается в топ-4.

А вот Верес не может выиграть с сентября и обосновался в зоне вылета.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Верес» – «Рух» – 2:5

Голы: Яго (82), Балан (90) - Теслюк (14), Климчук (34), Пастух (65, 85), Квасница (88).