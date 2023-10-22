Украина. Премьер лига22 октября 2023, 18:11 | Обновлено 22 октября 2023, 19:15
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Верес – Рух – 2:5. Яркий матч с семью голами. Видео голов и обзор
Львовская команда разгромила соперника
22 октября 2023, 18:11 | Обновлено 22 октября 2023, 19:15
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В матче чемпионата Украины Рух на выезде разобрался с Вересом со счетом 5:2. Львовская команда не проигрывает в четырех кряду турах и поднимается в топ-4.
А вот Верес не может выиграть с сентября и обосновался в зоне вылета.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур.
«Верес» – «Рух» – 2:5
Голы: Яго (82), Балан (90) - Теслюк (14), Климчук (34), Пастух (65, 85), Квасница (88).
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Балан (Верес).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пастух (Рух Львов).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Сикейра (Верес).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пастух (Рух Львов).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Теслюк (Рух Львов).
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