В воскресенье, 22 октября, «Рух» в Ровно на стадионе «Авангард» будет противостоять «Вересу». Голевая клубная рекордная гостевая серия руховцев длится в чемпионате четыре игры.

Верес

«Верес» на этом отрезке чемпионата одержал лишь одну победу и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. В прошлом туре ровенчане в гостях уступили «Днепру-1». В общей сложности подопечные Сергея Лавриненко не забивают голов в чемпионате на протяжении 326-ти минут. Безвыигрышный сериал «красно-черных» длится в УПЛ четыре игры: две ничьи и два поражения.

Готовится к матчу Виталий Дахновский, который из-за травмы пропустил более двух месяцев. Также в общей группе тренируется Дмитрий Клец, который из-за травмы еще не участвовал в нынешнем сезоне. Восстановились после микроповреждений Николай Гайдучик и Денис Свитюха.

Рух

Заполняя паузу в чемпионате, вызванную матчами национальной сборной Украины, игроки «Руха» сыграли товарищеский матч с «Шахтером» и уступили со счетом 0:2. Несколько игроков львовского клуба были вызваны в свои сборные. Так, Виталий Роман и Илья Квасница сыграли за молодежную сборную Украины, которая в рамках отбора на Евро-2025 победила сверстников из Люксембурга со счетом 3:0 и Англии - 3:2. Именно Квасница забил победный гол в ворота англичан, а перед этим забил один из трех голов в ворота молодежной сборной Люксембурга. Полузащитник «Руха» Фредди Плюман сыграл за национальную сборную Гваделупы в матче Лиги наций КОНКАКАФ. Его сборная победила сборную Сент-Люсии со счетом 2:0 и оба гола забил именно Плюман.

Для «Руха» это будет 40-й гостевой матч в УПЛ. Голевая клубная рекордная гостевая серия руховцев длится в чемпионате четыре игры – 8 голов. Безничейная же выездная серия «желто-черных» продолжается в УПЛ 4 игры (3 победы и поражение) и до повторения клубного рекорда еще одна встреча.

Статистика встреч

«Рух» и «Верес» ранее уже пять раз встречались в УПЛ и Кубке Украины: руховцы еще ни разу не терпели поражений, одержав две победы и три раза сыграв вничью. В целом ничейная серия «желто-черных» с «красно-черными» продолжается в чемпионатах три игры. Последний раз «Верес» принимал «Рух» 30 сентября прошлого года и поровну разделил очки с соперниками – ничья 2:2. В первом тайме счет открыли хозяева поля после удара Виталия Дахновского. Гости усилиями Таллеса выровняли положение на поле, но вскоре «Верес» после удара Дмитрия Клеца вышел вперед. А во второй половине игры спас гостей от поражения Роман Дидык.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Омельченко (Славянск), который проведет 30-й матч в УПЛ. Ранее «Рух» при Омельченко отыграл четыре матча в чемпионатах, одержав две победы и потерпев два поражения. «Верес» при этом арбитре проведет вторую игру в УПЛ, а в первой в этом чемпионате сыграл вничью с «Оболонью».

Прогноз на противостояние

«Верес» удерживает в чемпионате безвыигрышный сериал, который длится четыре игры. Руховцы и ровенчане предыдущие три очных поединка завершали вничью. Спрогнозируем очередную «мировую» этих соперников.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, М. Шестаков, Яго, Кучеров, Балан, Гакман, В. Шарай, Кухарук, Шевченко.

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Сапуга, Плюман, Эдсон, Теслюк, Соломон, Климчук.

22 октября, воскресенье