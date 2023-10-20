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  4. Радость для Де Дзерби. Брайтон объявил о новом контракте ключевого игрока
Англия
20 октября 2023, 13:12 |
385
0

Радость для Де Дзерби. Брайтон объявил о новом контракте ключевого игрока

Митома офоормил новый контракт

20 октября 2023, 13:12 |
385
0
Радость для Де Дзерби. Брайтон объявил о новом контракте ключевого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Каору Митома

Клуб АПЛ «Брайтон» объявил о новом контракте атакующего полузащитника Каору Митомы. Новый договор японского игрока теперь истекает в 2027 году.

«Это отличные новости. Митома – наш топ-игрок», – радуется наставник Роберто Де Дзерби.

26-летний футболист с прошлого сезона успел провести за команду 52 матча. Забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.

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Каору Митома Брайтон Роберто Де Дзерби чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Брайтон
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