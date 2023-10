Радость для Де Дзерби. Брайтон объявил о новом контракте ключевого игрока

Клуб АПЛ «Брайтон» объявил о новом контракте атакующего полузащитника Каору Митомы. Новый договор японского игрока теперь истекает в 2027 году.

«Это отличные новости. Митома – наш топ-игрок», – радуется наставник Роберто Де Дзерби.

26-летний футболист с прошлого сезона успел провести за команду 52 матча. Забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.

Kaoru Mitoma has signed a new long-term contract that runs until June 2027! ✍️