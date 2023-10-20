Англия20 октября 2023, 13:12 |
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Радость для Де Дзерби. Брайтон объявил о новом контракте ключевого игрока
Митома офоормил новый контракт
20 октября 2023, 13:12 |
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Клуб АПЛ «Брайтон» объявил о новом контракте атакующего полузащитника Каору Митомы. Новый договор японского игрока теперь истекает в 2027 году.
«Это отличные новости. Митома – наш топ-игрок», – радуется наставник Роберто Де Дзерби.
26-летний футболист с прошлого сезона успел провести за команду 52 матча. Забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.
Kaoru Mitoma has signed a new long-term contract that runs until June 2027! ✍️— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 20, 2023
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