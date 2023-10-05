Шахтер совершил камбэк, Русин заменит Ярмоленко, названы хозяева ЧМ-2030
Главные новости за 4 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 4 октября.
1A. Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Донецкий клуб в матче Лиги чемпионов отыгрался со счета 0:2
1B. Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
2A. Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Донецкий клуб совершил потрясающий камбэк в матче против «Антверпена»
2B. Сороки взлетели высоко. Ньюкасл сенсационно дома разгромил ПСЖ
Английская команда возглавила турнирную таблицу группы Лиги чемпионов
3. Андрей Ярмоленко не сыграет за сборную в октябре. Вместо него – Русин
Капитан сборной Украины получил травму
4A. Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 в нервном матче обыграл Антверпен
В первом туре был провал
4B. Ничья и красная карточка. Рух U-19 стартовал в Юношеской лиге УЕФА
Львовская команда отыгралась во втором тайме
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Марокко, Португалия и Испания проведут ЧМ-2030
Также 3 матча турнира сыграют в Уругвае, Аргентине и Парагвае
5B. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА сняла дисквалификацию со сборной россии U-17
Пошли по пути УЕФА
6A. Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Донецкий клуб оценивает перспективы возможного сотрудничества
6B. Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена
Георгий Судаков находится в шорт-листе туринского гранда
6C. Легионер Шахтера близок к переходу в Полесье
Лукас Тейлор уже прошел медосмотр для трансфера в клуб из Житомира
7. Очень уверенный старт. Прометей спокойно переиграл Гамбург
Слобожанская команда начала Еврокубок с разгромной победы
8. Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Украинцы покидали площадку после матча квалификации ОИ с высоко поднятой головой
9. Костюк обидно проиграла Самсоновой на пути в 1/4 финала в Пекине
Марта в 4-й раз подряд уступила этой сопернице, хотя вела 3:0 в третьей партии
10A. Золотая молодежь: перспективные игроки, которым еще не исполнилось 19 лет
Выделяем молодых и талантливых футболистов
10B. 100 матчей с Барселоной. Чьи результаты лучше: Хави, Гвардиолы или Кройфа
Сравниваем достижения коуча блаугранас с двумя его звездными предшественниками
10C. Чемпион-коллега по несчастью. Что нужно знать об Антверпене
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