Шахтер совершил камбэк, Русин заменит Ярмоленко, названы хозяева ЧМ-2030

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 4 октября.

1A. Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен

Донецкий клуб в матче Лиги чемпионов отыгрался со счета 0:2

1B. Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

2A. Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство

Донецкий клуб совершил потрясающий камбэк в матче против «Антверпена»

2B. Сороки взлетели высоко. Ньюкасл сенсационно дома разгромил ПСЖ

Английская команда возглавила турнирную таблицу группы Лиги чемпионов

3. Андрей Ярмоленко не сыграет за сборную в октябре. Вместо него – Русин

Капитан сборной Украины получил травму

4A. Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 в нервном матче обыграл Антверпен

В первом туре был провал

4B. Ничья и красная карточка. Рух U-19 стартовал в Юношеской лиге УЕФА

Львовская команда отыгралась во втором тайме

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Марокко, Португалия и Испания проведут ЧМ-2030

Также 3 матча турнира сыграют в Уругвае, Аргентине и Парагвае

5B. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА сняла дисквалификацию со сборной россии U-17

Пошли по пути УЕФА

6A. Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену

Донецкий клуб оценивает перспективы возможного сотрудничества

6B. Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена

Георгий Судаков находится в шорт-листе туринского гранда

6C. Легионер Шахтера близок к переходу в Полесье

Лукас Тейлор уже прошел медосмотр для трансфера в клуб из Житомира

7. Очень уверенный старт. Прометей спокойно переиграл Гамбург

Слобожанская команда начала Еврокубок с разгромной победы

8. Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии

Украинцы покидали площадку после матча квалификации ОИ с высоко поднятой головой

9. Костюк обидно проиграла Самсоновой на пути в 1/4 финала в Пекине

Марта в 4-й раз подряд уступила этой сопернице, хотя вела 3:0 в третьей партии

10A. Золотая молодежь: перспективные игроки, которым еще не исполнилось 19 лет

Выделяем молодых и талантливых футболистов

10B. 100 матчей с Барселоной. Чьи результаты лучше: Хави, Гвардиолы или Кройфа

Сравниваем достижения коуча блаугранас с двумя его звездными предшественниками

10C. Чемпион-коллега по несчастью. Что нужно знать об Антверпене

Знакомимся подробнее со вторым соперником «Шахтера» в Лиге чемпионов