Андрей Ярмоленко не сыграет за сборную в октябре. Вместо него – Русин

В связи с повреждением Андрея Ярмоленко, которое не позволит капитану национальной команды принять участие в октябрьских играх отбора Евро-2024, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал нападающего английского «Сандерленда» Назария Русина.

Для Назария это второй вызов в сборную. В предыдущий раз он тренировался с главной командой в июне, но пока не дебютировал за национальную сборную.

Интересно, что вчера произошла еще одна рокировка в сборной Украины: из резервного в основной список был переведен Александр Пихаленок, который стал заменой для Виктора Цыганкова.

Напомним, что национальная команда Украины начнет свой сбор 8 октября в Праге, где 14-го числа сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17-го украинцам предстоит выездной поединок против Мальты.