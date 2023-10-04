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  4. Андрей Ярмоленко не сыграет за сборную в октябре. Вместо него – Русин
Сборная УКРАИНЫ
04 октября 2023, 16:27 | Обновлено 04 октября 2023, 16:50
913
11

Андрей Ярмоленко не сыграет за сборную в октябре. Вместо него – Русин

Капитан сборной Украины получил травму

04 октября 2023, 16:27 | Обновлено 04 октября 2023, 16:50
913
11
Андрей Ярмоленко не сыграет за сборную в октябре. Вместо него – Русин
УАФ. Назарий Русин

В связи с повреждением Андрея Ярмоленко, которое не позволит капитану национальной команды принять участие в октябрьских играх отбора Евро-2024, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал нападающего английского «Сандерленда» Назария Русина.

Для Назария это второй вызов в сборную. В предыдущий раз он тренировался с главной командой в июне, но пока не дебютировал за национальную сборную.

Интересно, что вчера произошла еще одна рокировка в сборной Украины: из резервного в основной список был переведен Александр Пихаленок, который стал заменой для Виктора Цыганкова.

Напомним, что национальная команда Украины начнет свой сбор 8 октября в Праге, где 14-го числа сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17-го украинцам предстоит выездной поединок против Мальты.

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сборная Украины по футболу заявка Евро-2024 Мальта - Украина Украина - Северная Македония Андрей Ярмоленко Назарий Русин
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 11
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Болела
Зубков, Судаков будуть мабуть закривати. Як опції Шапаренка невистачає..
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0
Вася Пупкин
Зубков не підведе.
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Перець
Ну от і побачим збірну без лідерів,  ну мені здається молоді повинні жопу рвати за результат, а чи захочуть?
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0
APL
Блін та що ж це таке, ладно, правий фланг в нас буде не дуже, може Мудрик хоч видасть все що вміє
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Buba Dnipro
Я так понимаю, Зинченко тоже не будет.....мдаааа....
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0
Болела
Мда…
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0
Умник
Жопа
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0
Vitaliy_yatsenko
Без Циганкова і Ярмоленка атакувальний потенціал падає катастрофічно. Доведеться Реброву кроїти схему по новому. 
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0
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