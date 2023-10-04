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  4. Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена
Лига чемпионов
04 октября 2023, 22:51 |
3140
4

Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена

Георгий Судаков находится в шорт-листе туринского гранда

04 октября 2023, 22:51 |
3140
4
Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена
shakhtar.com. Георгий Судаков

Итальянский «Ювентус» продолжает интересоваться услугами 21-летнего хавбека «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

В частности, на сегодняшнем матче «горняков» против «Антверпена» (3:2) в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов присутствовали скауты «Старой синьоры», заданием которых было собрать как можно больше информации об игроке, поскольку итальянский клуб планирует его потенциальное приобретение.

Отмечается, что «Ювентус» оценивает возможность подписания Судакова уже в январское трансферное окно.

Ранее СМИ информировали, что «Ювентус» попробует подписать Судакова летом 2024 года.

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Источник Juvefc.com
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Комментарии 4
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pricolist
Сподіваюсь він вразить скаутів Юве і перейде в цей клуб. Мегаталановитий гравець
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+9
Gargantua
не лучший матч Георгия
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-4
nicksaf
Самое главное продать его за 200 млн. и не останавливаться на рекорде с мурчиком.
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-5
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