Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена

Итальянский «Ювентус» продолжает интересоваться услугами 21-летнего хавбека «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

В частности, на сегодняшнем матче «горняков» против «Антверпена» (3:2) в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов присутствовали скауты «Старой синьоры», заданием которых было собрать как можно больше информации об игроке, поскольку итальянский клуб планирует его потенциальное приобретение.

Отмечается, что «Ювентус» оценивает возможность подписания Судакова уже в январское трансферное окно.

Ранее СМИ информировали, что «Ювентус» попробует подписать Судакова летом 2024 года.