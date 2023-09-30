Ювентус планирует трансфер Судакова на лето 2024 года

Туринский «Ювентус» продолжает пристально интересоваться персоной центрального хавбека «Шахтера» Георгия Судакова.

Боссов «Старой синьоры» в украинском легионере привлекает то, что Судаков достаточно молод и имеет существенный потенциал для прогресса.

В «Ювентусе» планируют попробовать согласовать покупку Судакова летом следующего года, хотя и осознают, что договориться с «Шахтером» будет непросто.

Итальянский гранд будет готов к серьезным переговорам, если «горняки» выставят адекватную цену на своего игрока. Также проблемой для «Ювентуса» может стать конкуренция за украинца с другими европейскими клубами.

Ранее Судаков говорил, что не считает себя футболистом, который уже перерос уровень нынешней УПЛ.