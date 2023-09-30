Ювентус планирует трансфер Судакова на лето 2024 года
Талантливый хавбек может продолжить карьеру в итальянской Серии А
Туринский «Ювентус» продолжает пристально интересоваться персоной центрального хавбека «Шахтера» Георгия Судакова.
Боссов «Старой синьоры» в украинском легионере привлекает то, что Судаков достаточно молод и имеет существенный потенциал для прогресса.
В «Ювентусе» планируют попробовать согласовать покупку Судакова летом следующего года, хотя и осознают, что договориться с «Шахтером» будет непросто.
Итальянский гранд будет готов к серьезным переговорам, если «горняки» выставят адекватную цену на своего игрока. Также проблемой для «Ювентуса» может стать конкуренция за украинца с другими европейскими клубами.
Ранее Судаков говорил, что не считает себя футболистом, который уже перерос уровень нынешней УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руководство организации хочет убедить недовольные страны не бойкотировать матчи с россиянами
Украинский голкипер в одном из эпизодов сделал суперсейв