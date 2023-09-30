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  4. Ювентус планирует трансфер Судакова на лето 2024 года
Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 22:34 |
227
0

Ювентус планирует трансфер Судакова на лето 2024 года

Талантливый хавбек может продолжить карьеру в итальянской Серии А

30 сентября 2023, 22:34 |
227
0
Ювентус планирует трансфер Судакова на лето 2024 года
shakhtar.com. Георгий Судаков

Туринский «Ювентус» продолжает пристально интересоваться персоной центрального хавбека «Шахтера» Георгия Судакова.

Боссов «Старой синьоры» в украинском легионере привлекает то, что Судаков достаточно молод и имеет существенный потенциал для прогресса.

В «Ювентусе» планируют попробовать согласовать покупку Судакова летом следующего года, хотя и осознают, что договориться с «Шахтером» будет непросто.

Итальянский гранд будет готов к серьезным переговорам, если «горняки» выставят адекватную цену на своего игрока. Также проблемой для «Ювентуса» может стать конкуренция за украинца с другими европейскими клубами.

Ранее Судаков говорил, что не считает себя футболистом, который уже перерос уровень нынешней УПЛ.

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Источник Blasting News
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