Георгий СУДАКОВ: «Не могу сказать, что уже перерос уровень УПЛ»

Лидер «Шахтера» Георгий Судаков не считает, что уже перерос уровень чемпионата Украины, несмотря на интерес к нему ряда европейских топ-клубов.

«Уровень УПЛ? Я не могу сказать, что я перерос его. Сейчас у нас очень конкурентоспособный чемпионат. Конечно, хочется выходить на новый уровень, особенно когда ты приезжаешь после таких матчей, как игры за сборную, Лига чемпионов. Чемпионат Украины – это немного другая атмосфера, игра без болельщиков. Это очень сложно. И против тебя играют по-разному. В Лиге чемпионов и в матчах сборной открытый футбол. В чемпионате Украины все по-другому. Все играют в 5 защитников. Очень много позиционной атаки у нас, и это совсем другая игра».

«Поэтому я не могу сказать, что я уже перерос. Постоянно есть над чем работать. Но, конечно, всегда хочется выходить на новый уровень», – сказал Судаков.