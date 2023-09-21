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  4. Георгий СУДАКОВ: «Не могу сказать, что уже перерос уровень УПЛ»
Украина. Премьер лига
21 сентября 2023, 16:50 |
264
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Георгий СУДАКОВ: «Не могу сказать, что уже перерос уровень УПЛ»

Хавбек осторожно подходит к своему прогрессу

21 сентября 2023, 16:50 |
264
0
Георгий СУДАКОВ: «Не могу сказать, что уже перерос уровень УПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Лидер «Шахтера» Георгий Судаков не считает, что уже перерос уровень чемпионата Украины, несмотря на интерес к нему ряда европейских топ-клубов.

«Уровень УПЛ? Я не могу сказать, что я перерос его. Сейчас у нас очень конкурентоспособный чемпионат. Конечно, хочется выходить на новый уровень, особенно когда ты приезжаешь после таких матчей, как игры за сборную, Лига чемпионов. Чемпионат Украины – это немного другая атмосфера, игра без болельщиков. Это очень сложно. И против тебя играют по-разному. В Лиге чемпионов и в матчах сборной открытый футбол. В чемпионате Украины все по-другому. Все играют в 5 защитников. Очень много позиционной атаки у нас, и это совсем другая игра».

«Поэтому я не могу сказать, что я уже перерос. Постоянно есть над чем работать. Но, конечно, всегда хочется выходить на новый уровень», – сказал Судаков.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков Украинская Премьер-лига
Источник Трибуна
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