Золотая молодежь: перспективные игроки, которым еще не исполнилось 19 лет

Во многих клубах есть молодые игроки, которые начинают заявлять о себе. Возможно, это потенциальные звезды, поэтому к ним всегда повышенный интерес. В борьбе за молодых футболистов всегда высокая конкуренция, от того интереснее следить за их развитием. Далее рассмотрим перспективных игроков, возрастом до 18 лет.

Рико Льюис (Манчестер Сити, 18 лет)

Льюис является воспитанником Манчестер Сити. Рико провел хороший прошлый сезон, сыграв 14 матчей в АПЛ. Выступил он и в Лиге чемпионов, где даже отличился забитым голом в матче против Севильи. "Горожане»" наградили своего воспитанника новым долгосрочным контрактом. В текущем сезоне Льюис играет пока мало. У Рико серьезный конкурент на правом фланге обороны – Кайл Уокер, но молодой англичанин уже показал, что на него можно положиться.

Матис Тель (Бавария, 18 лет)

Тель перешел в Баварию из Ренна летом 2022 года. Сумма трансфера составила 20 млн евро. Мюнхенцы поверили в молодого форварда, а он в свою очередь не испугался конкуренции. В прошлом сезоне француз проводил на поле всего 18 минут за матч, но все равно забил 5 мячей в 22-х поединках Бундеслиги. В нынешней кампании Матис тоже получает не так много времени, что логично, учитывая его возраст и переход к "рекордмайстру" Гарри Кейна. Но Тель продолжает использовать свои шансы. На его счету уже 3 гола и 1 ассист в пяти матчах Бундеслиги. Футболист продолжает прогрессировать с заделом на большое будущее.

Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ, 17 лет)

Еще несколько лет назад сложно было представить, что в составе ПСЖ могут играть малоизвестные юноши. К тому же, клубные воспитанники, с которыми парижане не церемонятся. Однако Кристоф Гальтье не побоялся подтянуть к основе талантливого полузащитника Заира-Эмери, который до начала прошлого сезона еще был в молодежке. В минувшем розыгрыше Лиги 1 француз сыграл 26 матчей и забил 2 гола. Нынешний наставник ПСЖ Луис Энрике высоко оценивает перспективы футболиста. Испанец любит работать с талантливой молодежью, поэтому у Заира-Эмери есть все шансы выйти на новый уровень уже в этом сезоне.

Ламин Ямал (Барселона, 16 лет)

Getty Images. Ламин Ямал

Ямал стал одним из самых обсуждаемых молодых игроков на старте сезона. Молодой вингер не только ярко дебютировал в составе Барселоны, но и установил сразу несколько возрастных рекордов. Причем как на клубном уровне, так и в сборной Испании. В текущем сезоне он записал на свой счет пока только 1 ассист в семи матчах Ла Лиги. Но есть вероятность, что со временем показатели его результативности будут увеличиваться. Большой потенциал парня отмечают многие эксперты, в том числе Хави. Главное для Ямала на данном этапе карьеры – сохранять спокойствие и продолжать работать.

Эндрик (Палмейрас / Реал Мадрид, 17 лет)

Реал заранее оформил трансфер Эндрика из Палмейрас. Сумма сделки составила 37 млн евро. Еще 25 миллионов бразильцы могут получить бонусами. Молодой форвард присоединится к "сливочным»" следующим летом, когда ему исполнится 18 лет. Этот трансфер – инвестиция в будущее со стороны "бланкос". Учитывая проблемы Реала с нападающими, молодой форвард не будет лишним. В текущем сезоне Эндрик сыграл 18 матчей в бразильской Серии А и забил 4 гола. Показатели результативности у парня пока не самые высокие, но потенциал для роста есть. Все будет зависеть от того, как бразилец проявит себя в системе "королевского клуба".

Юссуфа Мукоко (Боруссия Дортмунд, 18 лет)

Мукоко еще только 18 лет, а он проводит уже четвертый сезон в первой команде дортмундской Боруссии. Причем выступает молодой форвард неплохо. В свой первый сезон он забил 3 гола в Бундеслиге. В минувшей кампании немец записал на свой счет 7 забитых мячей. Мукоко по-прежнему не получает слишком много времени, но периодически использует свои шансы. При этом "шмели", по слухам, не очень довольны игроком, который в текущем сезоне еще не забивал в Бундеслиге. Футболистом интересуются Реал, Барселона, Ювентус и Ливерпуль, так что при желании Боруссия сможет выгодно расстаться со своим воспитанником.

Getty Images. Юссуфа Мукоко

Эван Фергюсон (Брайтон, 18 лет)

Фергюсон пребывает в системе Брайтона с 2021 года. Но говорить о нем начали относительно недавно, после его хет-трика в ворота Ньюкасла. Хотя в прошлом сезоне молодой нападающий тоже выступил неплохо, записав на свой счет 6 забитых мячей и 2 результативные передачи в 19-ти матчах АПЛ. Сейчас ирландец уже больше на слуху. Летом Манчестер Юнайтед хотел выкупить игрока, но "чайки" посчитали неподходящим предложение в 50 млн фунтов. К тому же, Фергюсону может быть действительно лучше остаться пока в Брайтоне. С Роберто Де Дзерби он может выйти на новый уровень в короткие сроки.

Витор Роке (Атлетико Паранаэнсе / Барселона, 18 лет)

Барселона поступила так же, как и Реал. Каталонцы оформили сделку по трансферу молодого форварда, но оставили его на некоторое время в нынешнем клубе. Сумма сделки составила 40 млн евро без учета бонусов. Изначально сообщалось, что Роке перейдет к "сине-гранатовым" следующим летом. Согласно последним новостям, бразилец может оказаться в Ла Лиге уже в январе. По крайней мере, на это надеется Хави. Специалист получит в свой состав молодого форварда, которого считают долгосрочной заменой для Роберта Левандовски. В текущем сезоне бразильской Серии А Роке сыграл 22 матча и успел забить 11 голов, пока не получил травму. Это хороший задел перед переходом на более высокий уровень.

Текст: meta.ua/sport