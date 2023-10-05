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Лига Чемпионов
Ньюкасл
04.10.2023 22:00 – FT 4 : 1
ПСЖ
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Лига чемпионов
05 октября 2023, 00:05 | Обновлено 05 октября 2023, 00:23
273
3

Сороки взлетели высоко. Ньюкасл сенсационно дома разгромил ПСЖ

Английская команда возглавила турнирную таблицу группы Лиги чемпионов

05 октября 2023, 00:05 | Обновлено 05 октября 2023, 00:23
273
3
Сороки взлетели высоко. Ньюкасл сенсационно дома разгромил ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го туре группового турнира Лиги чемпионов «Ньюкасл» дома разгромил «ПСЖ» со счетом 4:1.

У хозяев поля отличились Мигель Альмирон, Дэн Берн, Шон Лонгстафф, Фабиан Шер.

Единственный гол «ПСЖ» на 56-й минуте забил Люка Эрнандес.

«Ньюкасл» вышел в лидеры группы с 4 очками, далее идут ПСЖ (3) опустился на второе место в группе.

Лига чемпионов 2023/24

Группа F. 2-й тур, 4 октября

Ньюкасл (Англия) – ПСЖ (Франция) – 4:1

Голы: Альмирон, 17, Берн, 39, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 – Эрнандес, 56

Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Тонали (Андерсон, 65), Альмирон (Мерфи, 71), Гордон (Таргетт, 90), Исак.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес, Угарте (Витинья, 64), Заир-Эмери, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Баркола, 57), Гонсалу Рамуш.

Предупреждения: Эрнандес (38), Хакими (43), Бруно Гимараэс (45), Дембеле (67), Гордон (70), Заир-Эмери (81), Поуп (87).

Турнирная таблица

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Ньюкасл ПСЖ Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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VARioR
Чому відразу сенсаційно? Так, можливо, результат 4:1трохи і  непередбачуваний , але я особисто вірив у перемогу сорок в домашньому матчі. ПСЖ зараз не дуже вражає грою, а в Лізі1 йдуть на 5 місці.
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+1
Viktor Shuper
ПСЖ без Мессі та Неймара нуляче зовсім. і Мбаппе без цих двох повний нуль
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-1
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