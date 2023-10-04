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Боруссия Д
04.10.2023 22:00 – FT 0 : 0
Милан
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Лига чемпионов
04 октября 2023, 23:55 | Обновлено 05 октября 2023, 00:22
54
0

Боруссия Д и Милан разошлись миром, без забитых голов

4 октября прошли поединки 2-го тура Лиги чемпионов

04 октября 2023, 23:55 | Обновлено 05 октября 2023, 00:22
54
0
Боруссия Д и Милан разошлись миром, без забитых голов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 октября прошли поединки 2-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

В поединке группы F Боруссия Дортмунд и итальянский Милан разошлись миром, без забитых голов (0:0).

Положение в группе: Ньюкасл (4 очка), ПСЖ (3), Милан (2), Боруссия Д (1).

Лига чемпионов 2023/24

Группа F. 2-й тур, 4 октября

Боруссия Дортмунд (Германия) – Милан (Италия) – 0:0

Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебайни, Ройс (Нмеча, 72), Джан, Брандт (Адейеми, 64), Озджан, Мален (Байно-Гиттенс, 72), Фуллкруг (Мукоко, 85).

Милан: Меньян, Калабрия (Флоренци, 69), Томори, Тиав, Эрнандес, Побега (Адли, 58), Рейндерс, Муса, Пулишич (Чуквуэзе, 70), Рафаэл Леау, Жиру (Окафор, 69).

Предупреждения: Шлоттербек (19), Рейндерс (23), Джан (25), Хуммельс (81), Муса (88).

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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