Боруссия Д и Милан разошлись миром, без забитых голов
4 октября прошли поединки 2-го тура Лиги чемпионов
4 октября прошли поединки 2-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
В поединке группы F Боруссия Дортмунд и итальянский Милан разошлись миром, без забитых голов (0:0).
Положение в группе: Ньюкасл (4 очка), ПСЖ (3), Милан (2), Боруссия Д (1).
Лига чемпионов 2023/24
Группа F. 2-й тур, 4 октября
Боруссия Дортмунд (Германия) – Милан (Италия) – 0:0
Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебайни, Ройс (Нмеча, 72), Джан, Брандт (Адейеми, 64), Озджан, Мален (Байно-Гиттенс, 72), Фуллкруг (Мукоко, 85).
Милан: Меньян, Калабрия (Флоренци, 69), Томори, Тиав, Эрнандес, Побега (Адли, 58), Рейндерс, Муса, Пулишич (Чуквуэзе, 70), Рафаэл Леау, Жиру (Окафор, 69).
Предупреждения: Шлоттербек (19), Рейндерс (23), Джан (25), Хуммельс (81), Муса (88).
Турнирная таблица
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