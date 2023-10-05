04.10.2023 22:00 – FT 0 : 0
Лига чемпионов05 октября 2023, 02:43 | Обновлено 05 октября 2023, 02:58
21
0
Боруссия Д – Милан – 0:0. Моменты не превратились в голы. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
05 октября 2023, 02:43 | Обновлено 05 октября 2023, 02:58
21
0
4 октября прошли поединки 2-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
В поединке группы F Боруссия Дортмунд и итальянский Милан разошлись миром, без забитых голов (0:0).
Положение в группе: Ньюкасл (4 очка), ПСЖ (3), Милан (2), Боруссия Д (1).
Лига чемпионов 2023/24
Группа F. 2-й тур, 4 октября
Боруссия Дортмунд (Германия) – Милан (Италия) – 0:0
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 октября 2023, 11:27 3
Форвард «Интера» – о матче против «Бенфики»
Футбол | 05 октября 2023, 00:05 5
Английская команда возглавила турнирную таблицу группы Лиги чемпионов
Футбол | 04.10.2023, 22:10
Футбол | 04.10.2023, 10:35
Футбол | 04.10.2023, 23:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.10.2023, 16:03 44
04.10.2023, 21:25
03.10.2023, 02:25 2
03.10.2023, 11:27 32
03.10.2023, 15:58
Футбол
03.10.2023, 08:20 22
04.10.2023, 13:30 3