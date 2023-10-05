Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Д – Милан – 0:0. Моменты не превратились в голы. Видеообзор матча
Лига Чемпионов
Боруссия Д
04.10.2023 22:00 – FT 0 : 0
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 октября 2023, 02:43 | Обновлено 05 октября 2023, 02:58
21
0

Боруссия Д – Милан – 0:0. Моменты не превратились в голы. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2023, 02:43 | Обновлено 05 октября 2023, 02:58
21
0
Боруссия Д – Милан – 0:0. Моменты не превратились в голы. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 октября прошли поединки 2-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

В поединке группы F Боруссия Дортмунд и итальянский Милан разошлись миром, без забитых голов (0:0).

Положение в группе: Ньюкасл (4 очка), ПСЖ (3), Милан (2), Боруссия Д (1).

Лига чемпионов 2023/24

Группа F. 2-й тур, 4 октября

Боруссия Дортмунд (Германия) – Милан (Италия) – 0:0

Видеообзор матча

По теме:
Порту – Барселона – 0:1. Ферран Торрес принес победу. Видео гола и обзор
СИКАН: «Антверпен немного расслабился, и мы во 2-м тайме перевернули игру»
Ньюкасл – ПСЖ – 4:1. Сенсационный разгром. Видео голов и обзор матча
Милан Боруссия Дортмунд видео голов и обзор Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
Футбол | 04 октября 2023, 11:27 3
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»

Форвард «Интера» – о матче против «Бенфики»

Сороки взлетели высоко. Ньюкасл сенсационно дома разгромил ПСЖ
Футбол | 05 октября 2023, 00:05 5
Сороки взлетели высоко. Ньюкасл сенсационно дома разгромил ПСЖ
Сороки взлетели высоко. Ньюкасл сенсационно дома разгромил ПСЖ

Английская команда возглавила турнирную таблицу группы Лиги чемпионов

Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04.10.2023, 22:10
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
Футбол | 04.10.2023, 10:35
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
Боруссия Д и Милан разошлись миром, без забитых голов
Футбол | 04.10.2023, 23:55
Боруссия Д и Милан разошлись миром, без забитых голов
Боруссия Д и Милан разошлись миром, без забитых голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
03.10.2023, 16:03 44
Футбол
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
04.10.2023, 21:25
Футбол
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
03.10.2023, 11:27 32
Теннис
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
03.10.2023, 15:58
Биатлон
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
04.10.2023, 06:00
Футбол
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 22
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
04.10.2023, 13:30 3
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем