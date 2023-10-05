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Лига Чемпионов
Ньюкасл
04.10.2023 22:00 – FT 4 : 1
ПСЖ
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Лига чемпионов
05 октября 2023, 01:43 | Обновлено 05 октября 2023, 02:03
298
0

Ньюкасл – ПСЖ – 4:1. Сенсационный разгром. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2023, 01:43 | Обновлено 05 октября 2023, 02:03
298
0
Ньюкасл – ПСЖ – 4:1. Сенсационный разгром. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Ньюкасл» дома разгромил «ПСЖ» со счетом 4:1.

У хозяев поля отличились Мигель Альмирон, Дэн Берн, Шон Лонгстафф, Фабиан Шер.

Единственный гол «ПСЖ» на 56-й минуте забил Люка Эрнандес.

«Ньюкасл» вышел в лидеры группы с 4 очками, далее идет ПСЖ (3), который опустился на второе место в группе.

Лига чемпионов 2023/24

Группа F. 2-й тур, 4 октября

Ньюкасл (Англия) – ПСЖ (Франция) – 4:1

Голы: Альмирон, 17, Берн, 39, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 – Эрнандес, 56

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Шёр (Ньюкасл).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас-Франсуа Эрнандес (ПСЖ).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Шон Лонгстафф (Ньюкасл).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Дэн Бёрн (Ньюкасл).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
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Ньюкасл Фабиан Шер Лукас Эрнандес ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Мигель Альмирон Шон Лонгстафф Дэн Берн
Источник Sport.ua
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