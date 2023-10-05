Ньюкасл – ПСЖ – 4:1. Сенсационный разгром. Видео голов и обзор матча
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В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Ньюкасл» дома разгромил «ПСЖ» со счетом 4:1.
У хозяев поля отличились Мигель Альмирон, Дэн Берн, Шон Лонгстафф, Фабиан Шер.
Единственный гол «ПСЖ» на 56-й минуте забил Люка Эрнандес.
«Ньюкасл» вышел в лидеры группы с 4 очками, далее идет ПСЖ (3), который опустился на второе место в группе.
Лига чемпионов 2023/24
Группа F. 2-й тур, 4 октября
Ньюкасл (Англия) – ПСЖ (Франция) – 4:1
Голы: Альмирон, 17, Берн, 39, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 – Эрнандес, 56
Видеообзор матча
События матча
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