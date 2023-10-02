4 октября на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Ньюкасл» встретится с «ПСЖ». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Ньюкасл

Команда получил нового владельца, а потом и нового наставника, Эдди Хау, в позапрошлом сезоне - и это сразу положительно сказалось на проекте. А потом, в розыгрыше 2022/2023, черно-белые смогли сразу выбраться в квартет лидеров, да так и провели там полный цикл в АПЛ. Таким образом, уже этой весной получилось вернуться в Лигу чемпионов - пауза растянулась на пару десятилетий. Сейчас англичане, которые, кстати, нестабильны на внутренней арене (чередуются победы, причем крупные, с поражениями), немало внимания уделяют именно еврокубку. Они начинали с выездного поединка, в Милане против одноименного соперника. И смогли реализовать свой прагматичный план, так и закончив на 0-0. Как выстроит тактику тренерский штаб против французского гранда?

ПСЖ

Клуб, такое впечатление, просто не обращает особенного внимания на происходящее на внутренней арене. Луис Энрике пришел на тренерский пост только этим летом. Но мало того, что официальным дебютом была только ничья с Лорьяном, так еще и сразу после этого последовали 1-1 на поле Тулузы, а в середине сентября уступили Ницце. Но, кажется, парижане элементарно понимают, что все равно в итоге получится за счет класса взять первое место в Лиге 1, в очередной раз, и настроя с мотивацией там недостаточно. Совсем иначе себя гранд проявил в Лиге чемпионов, в 1-м туре в домашнем поединке оформив уверенные, гроссмейстерские 2-0 с потенциальным конкурентом, дортмундской Боруссии.

Статистика личных встреч

Ньюкасл что-то из себя представлял как раз во время спада парижан. Так что не удивительно, что эти команды впервые сыграют между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у черно-белых, что играют на своем поле, все же побольше шансов на успех. Но в любом случае пара не выглядит склонной к яркому футболу - тут ждем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,84).