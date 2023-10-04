Чемпион-коллега по несчастью. Что нужно знать об Антверпене

Вторым оппонентом чемпиона Украины «Шахтера» на групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24 станет лучшая команда Бельгии по итогам минувшего сезона «Антверпен». «Красные», как и «горняки», в первом туре свой матч проиграли – «Барселоне» на выезде со счетом 0:5, а потому в дуэли с украинцами будут пытаться доказать, что способны всерьез бороться как минимум за евровесну, если уж и не за проход в плей-офф Лиги чемпионов.

Чемпион – да, гранд – никак нет

«Антверпен» является старейшим профессиональным футбольным клубом Бельгии. Он был основан в 1880-м, то есть 143 года назад. Однако за столь внушительный период своей истории «красные» не разжились большим числом завоеванных титулов. Чемпионство в сезоне-2022/23 стало для «Антверпена» лишь пятым за все время, и первым с уже далекого 1957 года.

Также в музее «Антверпена» есть упоминания о четырех завоеванных Кубках Бельгии и победе в Суперкубке страны, которая состоялась в нынешнем году. В остальном болельщикам «красных» остается лишь довольствоваться воспоминаниями об играх в 50-х годах минувшего века против «Реала» в Кубке европейских чемпионов, выходе в финал Кубка обладателей кубков сезона-1992/93 (в полуфинале бельгийцы по сумме двух матчей обыграли московский «спартак» - 0:1, 3:1, но в решающем поединке уступили итальянской «Парме» - 1:3), да об 11 случаях, когда «Антверпен» в родном чемпионате финишировал вторым, так и не дотянувшись до «золота».

По количеству чемпионских титулов «Антверпен» в Бельгии уступает не только двум признанным местным грандам «Андерлехту» (34 победы в национальном чемпионате) и «Брюгге» (18), но и «Юниону Сент-Жилуаз» (11), «Стандарду» (10), «Беерсхоту» (7) и «Расингу» из Брюсселя (6), который ныне сменил название на «Rhodienne-De Hoek», а все свои чемпионства добыл в конце XIX – начале XX веков.

Поэтому «Антверпен» никак нельзя считать грандом даже по меркам бельгийского футбола, что и доказывает история выступлений этой команды в последние десятилетия. С конца 90-х годов минувшего века и до средины минувшего десятилетия «Антверпен» и вовсе считался фарм-клубом английского «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» часто отправляли в бельгийскую команду своих воспитанников – набираться опыта на правах аренды. Всего через такую «схему» прошло порядка двух десятков игроков, наиболее известными из которых являются Джонни Эванс, Фил Бардсли, Дэнни Хиггинботам и Фрейзер Кэмпбелл.

Более того, с сезона-2005/06 и до сезона-2017/18 «Антверпен» выступал во втором по силе дивизионе бельгийского футбола, а по результатам розыгрыша регулярной части минувшего чемпионата оказался третьим. Но в чемпионском плей-офф «красные» отлично проявили себя, и в конечном итоге смогли набрать на одно очко больше, чем «Генк» и «Юнион Сент-Жилуаз», благодаря чему не только взяли «золото» лиги, но и пробились в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где обыграли греческий АЕК (1:0, 2:1), завоевав путевку в основную сетку самого престижного клубного турнира континента.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк ван Боммель

Наставником «Антверпена» является 46-летний нидерландский специалист Марк ван Боммель. «Красных» известный в прошлом опорник ПСВ, «Барселоны», «Баварии» и «Милана» возглавил в мае 2022 года, и в дебютном сезоне сумел сенсационно привести к чемпионскому триумфу.

До «Антверпена» ван Боммель успел поработать с «Вольфсбургом» и ПСВ, но особых успехов с этими командами не добился. Начинал же свой путь на тренерской ниве Марк в 2014-м с должности ассистента главного тренера сборной Нидерландов U-17. Затем также был помощником коуча национальной команды Саудовской Аравии и Австралии, причем в обоих случаях его к себе в ассистенты звал Берт ван Марвейк.

Интересно, что в Саудовскую Аравию ван Боммель мог вернуться уже в статусе самостоятельной фигуры, но для этого коучу пришлось бы пожертвовать Лигой чемпионов. В начале сентября в СМИ сообщалось, что «Аль-Шабаб» предпринял попытку переманить из «Антверпена» в свои ряды успешную связку из технического директора Марка Овермарса и главного тренера Марка ван Боммеля. Поговаривали, что саудиты предлагали очень хорошие деньги обоим, но нидерландцы твердо решили продолжить работу в «Антверпене».

Также летом нынешнего года в нидерландских СМИ всплыла история, приключившаяся с ван Боммелем в октябре 2022-го. Тогда коуча «Антверпена» и его семью угрожал убить фанат «красных» Джамал Хабан, который требовал от специалиста сделать из него… профессионального футболиста! В какой-то момент злоумышленник выследил машину ван Боммеля, предварительно установив на нее специальное отслеживающее устройство, и держал наставника «Антверпена» под прицелом пистолета, но Марку удалось вырваться, хотя это и привело к ДТП – автомобиль специалиста врезался в стоящий неподалеку «Мерседес».

Следствие установило, что Хабан отправлял ван Боммелю сообщения с угрозами. Текст одного из них также угодил в прессу. «Послушай, Марк, от этого зависит жизнь твоей семьи, позволь мне стать профессиональным игроком. Не обращайтесь в полицию, мы убьем вас и вашу семью. Мы знаем где вы живете», – писал злоумышленник.

Известно, что на суде адвокаты ван Боммеля утверждали, что после инцидента их клиент перебрался в гостиницу и долгое время имел проблемы со сном. Сторона обвинения требовала наказать Хабана, который утверждал, что ему 17 лет, хотя на самом деле оказалось 25, денежным штрафом в 1,2 тысячи евро, компенсацией морального ущерба в 5 тысяч евро, а также приговорить к тюремному заключению сроком на пять лет.

Состав и тактика

Нынешний «Антверпен» – достаточно молодая команда, если говорить о среднем возрасте футболистов (24,1 года). По крайней мере, в текущем розыгрыше основной сетки Лиги чемпионов «красные» находятся в топ-3 самых молодых команд, вслед за «Зальцбургом» (21,5) и «Бенфикой» (24).

Летом нынешнего года «Антверпен» осуществил подписание 16-летнего на тот момент франко-нигерийского центрфорварда «Амьена» Джордж Иленихена. Эта сделка стала не только инвестицией на перспективу для «красных», но еще и оказалась самым дорогим входящим трансфером в истории клуба – 6 миллионов евро. Помимо Иленихена в составе первой команды «Антверпена» значатся еще пятеро игроков, которые не достигли 20-летнего возрастного рубежа. Один из них – 18-летний Артур Вермерен уже оценивается специалистами Transfermarkt в 17 миллионов евро, и является самым дорогим футболистом в текущем составе «красных». Интересно, что по данным СМИ, на ближайших матчах «Антверпена» в Лиге чемпионов против «Шахтера» и «Порту» намерены присутствовать скауты «Манчестер Юнайтед», целью которых будет именно Вермерен.

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Сверхопытные игроки в распоряжении ван Боммеля также имеются. Речь, прежде всего, о 34-летнем капитане команды Тоби Алдервейрелде, который ранее успел поиграть за «Аякс», «Атлетико», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», а летом минувшего года за 4 миллиона евро перебрался в стан «красных» из катарского «Аль-Духаиля», а также о его ровеснике Ричи Де Лате – воспитаннике академии «Антверпена», который поиграл в Англии за «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Астон Виллу» и ряд других коллективов. Что правда, Де Лат в настоящий момент испытывает проблемы с коленом, и против «Шахтера» не сыграет.

Также в составе ближайшего соперника «Шахтера» стоит выделять 29-летнего нидерландского центрфорварда Винсента Янссена. Он перешел в стан «красных» летом прошлого года из мексиканского «Монтеррея» и обошелся казне клуба в 5,5 миллионов евро. Однако в минувшем сезоне Янссен очень помог «Антверпену» в борьбе за чемпионство, наколотив 18 мячей в ворота соперников в 36 поединках национального чемпионата. В новом сезоне на счету Винсента уже 5 голов в 9 матчах.

Подводя краткий итог по составу, стоит упомянуть и еще один забавный для нас, но наверняка неприятный для «Антверпена» случай. Из-за ошибки при подаче заявки «красные» не смогут как минимум на групповой стадии Лиги чемпионов рассчитывать на 24-летнего левого фулбека Сэма Вайнса, представляющего США. Эту потерю нельзя называть определяющей или чрезмерно существенной, однако определенную глубину состава ван Боммелю легионер однозначно создавал.

Что касается тактики, то здесь «Антверпен» при ван Боммеле максимально прогнозируемый. Команда с высокой долей вероятности сыграет против «Шахтера», используя номинальную тактическую схему 4-2-3-1. Два опорника позволяют нидерландскому специалисту рассчитывать на лучший отбор мяча в центре поля и нейтрализацию атакующих потуг соперника в этой зоне, но с другой стороны в поединке против «Барселоны» на этих позициях сыграли молодые Мандела Кейта и Артур Вермерен, и это обернулось полным фиаско для бельгийцев.

Результаты в нынешнем сезоне

Сезон-2023/24 для «Антверпена» пока нельзя называть успешным. Действующий чемпион Бельгии имеет ряд существенных проблем и, скорее, является коллегой «Шахтера» по несчастью, чем явным претендентом на еще одно «золото» национального чемпионата.

В частности, на текущий момент «красные» провели 9 матчей в бельгийской лиге, в которых добыли 3 победы при 5 ничьих и 1 поражении. Это позволяет «Антверпену» занимать промежуточное пятое место, с отставанием от лидирующих «Гента» и «Юниона Сент-Жилуаз» на пять пунктов. Впрочем, формат розыгрыша тамошнего чемпионата весьма своеобразный, и на первом этапе крайне важно просто попасть в верхнюю «шестерку», хотя и очков, по возможности, стоит набрать все-таки побольше.

В Лиге чемпионов «Антверпен» дебютировал с сокрушительного поражения от «Барселоны» на выезде – 0:5. В Испании бельгийцы сподобились нанести по воротам оппонента только 2 удара, из которых 1 пришелся в створ. В ответ каталонцы нанесли 21 удар (9 – в створ).

Кроме того, к матчу против «Шахтера» «Антверпен» подходит с еще одной серьезной проблемой – команда ван Боммеля не забивает уже в четырех последних поединках. После «засухи» в Барселоне «красные» трижды скатали по 0:0 в национальном чемпионате – против «Моленбека», «Гента» и «Мехелена».

Впрочем, у «Шахтера» хватает своих проблем, а потому противостояние обещает быть не только горячим, но и весьма драматичным…