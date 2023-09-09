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  4. Саудовский клуб может оставить соперника Шахтера по ЛЧ без главного тренера
Бельгия
09 сентября 2023, 11:19 |
951
0

Саудовский клуб может оставить соперника Шахтера по ЛЧ без главного тренера

Также азиатов интересует еще и Марк Овермарс, который работает техническим директором «Антверпена»

09 сентября 2023, 11:19 |
951
0
Саудовский клуб может оставить соперника Шахтера по ЛЧ без главного тренера
ФК Антверпен. Марк Овермарс (слева) и Марк ван Боммель

Саудовский клуб «Аль-Шабаб» надеется переманить из «Антверпена» сразу двух нидерландских специалистов – главного тренера Марка ван Боммеля и технического директора Марка Овермарса.

Недавно «Аль-Шабаб» отправил в отставку с поста наставника команды экс-коуча «Аякса» Марсела Кейзера, и теперь планирует договориться с ван Боммелем.

Интерес «Аль-Шабаба» к ван Боммелю не нов. Летом саудовский клуб уже пытался убедить специалиста перебраться к себе, но тогда коуч «Антверпена» устоял.

Напомним, «Антверпену» вскоре предстоит дебютировать в Лиге чемпионов, где в одну группу с бельгийцами попали «Шахтер», «Барселона» и «Порту».

Впервые против «Шахтера» «Антверпен» сыграет на своем поле во втором туре – 4 октября.

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Марк ван Боммель Антверпен Аль-Шабаб назначение тренера Марк Овермарс Марсел Кейзер
Источник De Gelderlander
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