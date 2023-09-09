Саудовский клуб может оставить соперника Шахтера по ЛЧ без главного тренера

Саудовский клуб «Аль-Шабаб» надеется переманить из «Антверпена» сразу двух нидерландских специалистов – главного тренера Марка ван Боммеля и технического директора Марка Овермарса.

Недавно «Аль-Шабаб» отправил в отставку с поста наставника команды экс-коуча «Аякса» Марсела Кейзера, и теперь планирует договориться с ван Боммелем.

Интерес «Аль-Шабаба» к ван Боммелю не нов. Летом саудовский клуб уже пытался убедить специалиста перебраться к себе, но тогда коуч «Антверпена» устоял.

Напомним, «Антверпену» вскоре предстоит дебютировать в Лиге чемпионов, где в одну группу с бельгийцами попали «Шахтер», «Барселона» и «Порту».

Впервые против «Шахтера» «Антверпен» сыграет на своем поле во втором туре – 4 октября.