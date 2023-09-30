Скауты МЮ посетят матч Антверпена и Шахтера. Кто будет их целью?
Английский клуб отправит наблюдателей, чтобы те оценили молодого таланта бельгийской команды
На ближайших матчах «Антверпена» в групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера» и «Порту», как ожидается, будут присутствовать скауты «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб заинтересован в 18-летнем центральном полузащитнике «красных» Артуре Вермерене, оценочная стоимость которого на Transfermarkt равна 18 миллионам евро.
«Почти каждый европейский топ-клуб уже наводил справки об этом мальчике и следит за ним. Это не значит, что они все когда-нибудь сделают предложения. Некоторые идут немного дальше, чем другие. Я думаю, это тот случай, когда, если один клуб действительно начнет действовать, остальные тоже последуют его примеру. В данный момент они все наблюдают за кошкой с дерева, потому что пока никто не предпринимает действий, у них есть время», – прокомментировал ситуацию генеральный директор «Антверпена» Свен Жак.
Артур Вермерен является воспитанником «Антверпена», и имеет контракт с клубом до лета 2026 года.
Матч «Антверпен» – «Шахтер» состоится в ближайшую среду, 4 октября.
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