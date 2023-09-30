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  4. Скауты МЮ посетят матч Антверпена и Шахтера. Кто будет их целью?
Лига чемпионов
30 сентября 2023, 22:50 |
688
3

Скауты МЮ посетят матч Антверпена и Шахтера. Кто будет их целью?

Английский клуб отправит наблюдателей, чтобы те оценили молодого таланта бельгийской команды

30 сентября 2023, 22:50 |
688
3
Скауты МЮ посетят матч Антверпена и Шахтера. Кто будет их целью?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Вермерен

На ближайших матчах «Антверпена» в групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера» и «Порту», как ожидается, будут присутствовать скауты «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб заинтересован в 18-летнем центральном полузащитнике «красных» Артуре Вермерене, оценочная стоимость которого на Transfermarkt равна 18 миллионам евро.

«Почти каждый европейский топ-клуб уже наводил справки об этом мальчике и следит за ним. Это не значит, что они все когда-нибудь сделают предложения. Некоторые идут немного дальше, чем другие. Я думаю, это тот случай, когда, если один клуб действительно начнет действовать, остальные тоже последуют его примеру. В данный момент они все наблюдают за кошкой с дерева, потому что пока никто не предпринимает действий, у них есть время», – прокомментировал ситуацию генеральный директор «Антверпена» Свен Жак.

Артур Вермерен является воспитанником «Антверпена», и имеет контракт с клубом до лета 2026 года.

Матч «Антверпен» – «Шахтер» состоится в ближайшую среду, 4 октября.

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Антверпен Манчестер Юнайтед скауты трансферы АПЛ трансферы Порту
Источник Voetbalkrant
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Александр Шевченко
Понятно что не крот. Туда после Мудриньо никто смотреть не будет
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+1
Віталій Яценко
Марко ва Боммеля будут дивитись. Тут і так все зрозуміло. Тен Хага скоро звільнять. Треба вже шукати варіанти.
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0
Александр Мельничук
А я подумав, що Ісус їй потрібен)
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0
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