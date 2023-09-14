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  4. Соперник Шахтера по ЛЧ ошибся при заявке, и не сможет рассчитывать на бека
Лига чемпионов
14 сентября 2023, 21:24 |
1103
0

Соперник Шахтера по ЛЧ ошибся при заявке, и не сможет рассчитывать на бека

Сэм Вайнс пропустит осеннюю часть сезона в еврокубках из-за административной погрешности

14 сентября 2023, 21:24 |
1103
0
Соперник Шахтера по ЛЧ ошибся при заявке, и не сможет рассчитывать на бека
Getty Images/Global Images Ukraine. Сэм Вайнс

Соперник «Шахтера» по групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24 бельгийский «Антверпен» не сможет рассчитывать по ходу этого соревновательного периода на левого защитника Сэма Вайнса.

24-летний фулбек отсутствует в заявке «Антверпена», несмотря на то, что там есть травмированный Бьорн Энгелс и сосланный в дубль Дориан Дессолей.

Сейчас Вайнс залечивает травму, однако, по прогнозам медиков, сможет вернуться на поле до завершения матчей групповой стадии Лиги чемпионов, впрочем помочь «Антверпену» в еврокубке все равно окажется не в состоянии.

«Мы допустили административную ошибку, и ее невозможно исправить. Каждый хочет оказаться в этом списке, поэтому он разочарован. Сэм сейчас выздоравливает, и мы не можем оценить, как долго он будет отсутствовать, но ожидается, что он должен быть в форме до конца группового этапа», - заявил главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммель.

Отметим, что буквально перед самым закрытием периода заявок на осеннюю часть Лиги чемпионов «Антверпен» арендовал левого фулбека «Аякса» Оуэна Вейндала, которого бельгийский клуб успел заявить на еврокубковую кампанию.

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Антверпен заявка на Лигу чемпионов Марк ван Боммель
Источник Voetbal Belgie
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