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Бельгия
05 сентября 2023, 17:01 | Обновлено 05 сентября 2023, 17:15
513
0

Соперник Шахтера по ЛЧ усилился: Антверпен подписал бека Аякса

Оуэн Вейндал имеет на своем счету 11 матчей за сборную Нидерландов

05 сентября 2023, 17:01 | Обновлено 05 сентября 2023, 17:15
513
0
Соперник Шахтера по ЛЧ усилился: Антверпен подписал бека Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Оуэн Вейндал

Бельгийский «Антверпен», который является одним из соперников «Шахтера» по групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24, объявил о подписании левого фулбека «Аякса» Оуэна Вейндала.

23-летний футболист арендован бельгийским клубом до конца нынешнего сезона.

Отметим, что «Антверпен» не успел заявить новичка для участия в Лиге чемпионов, поэтому сможет рассчитывать на Вейндала исключительно в матчах национального чемпионата и Кубка.

Оуэн Вейндал перешел в «Аякс» за 10 миллионов евро из АЗ летом минувшего года. Сыграл 32 матча и отдал 6 результативных передач за амстердамцев. Также на его счету 11 поединков за сборную Нидерландов.

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Оуэн Вейндал Антверпен трансферы Аякс
Источник ФК Антверпен
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