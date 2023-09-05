Соперник Шахтера по ЛЧ усилился: Антверпен подписал бека Аякса
Оуэн Вейндал имеет на своем счету 11 матчей за сборную Нидерландов
Бельгийский «Антверпен», который является одним из соперников «Шахтера» по групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24, объявил о подписании левого фулбека «Аякса» Оуэна Вейндала.
23-летний футболист арендован бельгийским клубом до конца нынешнего сезона.
Отметим, что «Антверпен» не успел заявить новичка для участия в Лиге чемпионов, поэтому сможет рассчитывать на Вейндала исключительно в матчах национального чемпионата и Кубка.
Оуэн Вейндал перешел в «Аякс» за 10 миллионов евро из АЗ летом минувшего года. Сыграл 32 матча и отдал 6 результативных передач за амстердамцев. Также на его счету 11 поединков за сборную Нидерландов.
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