Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство

Вечером 4 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов.

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Донецкий «Шахтер» на выезде обыграл бельгийский «Антверпен» (3:2). Пропустив два гола в первом тайме, горняки переломили ход игры и забили три мяча. Даниил Сикан оформил победный дубль. Антверпен не забил пенальти на 90+7 минуте, когда Тоби Алдервейрелд пробил мимо ворот.

Шахтер догнал Порту и занимает 3-е место по личным встречам (по 3 очка), Барселона упрочила лидерство (6 очков), Антверпен замыкает турнирную таблицу (0 очков).

В центральных матчах дня Ньюкасл разгромил ПСЖ со счетом 4:1.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур. 4 октября

19:45. Антверпен – Шахтер – 2:3

– 2:3 19:45. Атлетико М – Фейенорд – 3:2

– Фейенорд – 3:2 22:00. Боруссия Д – Милан – 0:0

22:00. Ньюкасл – ПСЖ – 4:1

– ПСЖ – 4:1 22:00. Порту – Барселона – 0:1

– 0:1 22:00. РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 1:3

– 1:3 22:00. Селтик – Лацио – 1:2

– 1:2 22:00. Црвена Звезда – Янг Бойз – 2:2

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