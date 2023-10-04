100 матчей с Барселоной. Чьи результаты лучше: Хави, Гвардиолы или Кройфа

В среду, 4 октября, 43-летний Хави проведет свой 100-й матч на посту главного тренера Барселоны. Каталонской команде в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов-2023/24 предстоит сыграть с португальским Порту, который, как и их оппонент, в первом матче турнира добыл победу (над Шахтером со счетом 3:1), и к очной дуэли с фаворитом квартета подходит с тремя очками в активе.

Кому удастся (и удастся ли вообще) единолично возглавить группу Н после второго тура – узнаем уже после завершения поединка в Португалии, а пока предлагаем сконцентрироваться на ином – факте юбилейного матча для Хави на посту наставника Барселоны. В частности, это хороший повод сравнить достижения молодого специалиста с двумя его выдающимися предшественниками Хосепом Гвардиолой и Йоханом Кройфом.

Хави

Getty Images. Хави

Хави был назначен главным тренером Барселоны в ноябре 2021 года. Изначально его приход на эту должность был воспринят с изрядной долей скептицизма, по крайней мере, в экспертной среде, так как ранее весь тренерский опыт Хави ограничивался работой с катарским Аль-Саддом. И пускай в Азии за два с небольшим года испанскому специалисту удалось выиграть аж семь трофеев, уровень, на который после Аль-Садда пришлось перебраться работать Хави был абсолютно несопоставим со всем, что было в его недолгой тренерской карьере ранее. Это и настораживало скептиков, хотя преданные болельщики Барселоны верили, что возвращение в клуб одной из легенд настоящего времени принесет "блаугранас" только пользу.

В первом сезоне Хави удалось справиться с серьезным кризисом, в который команду завел Рональд Куман, однако на финише каталонцы не сумели прыгнуть выше головы и оказались вторыми, проиграв сразу 13 очков злейшим оппонентам из Реала, зато опередив на два пункта другой столичный коллектив – Атлетико.

Зато в первом полноценном сезоне Барселона под руководством Хави весьма уверенно отыгралась за предыдущую неудачу. С 13-го тура и до конца чемпионата-2022/23 "блаугранас" были несменными лидерами турнирной таблицы испанской Ла Лиги, опередив на финише Реал на 10 очков. Кроме того, Барселона сумела пополнить свой клубный музей еще и Суперкубком Испании, что было приятной "добавкой" к уверенному чемпионству.

Всего к настоящему моменту Барселона под руководством Хави сыграла 99 матчей. В них каталонцы одержали 63 победы при 17 ничьих и 19 поражениях (разница мячей – 194:97). Это достаточно солидные показатели, хотя нынешнему наставнику "блаугранас" все-таки еще есть к чему стремиться, что и доказывают аналогичные цифры двух звездных его предшественников…

Хосеп Гвардиола

Getty Images. Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола оказался на посту главного тренера Барселоны с еще менее значимым опытом в тренерском ремесле, нежели Хави. 1 июля 2008 года Пеп был назначен коучем первой команды "блаугранас", успев до этого в течении одного сезона отработать с резервистами Барселоны. Возможно, события могли бы пойти и по другому пути, так как в 2013 году вышла биография Микаэля Лаудрупа, в которой датчанин рассказал, что якобы именно он являлся первым выбором у руководства "блаугранас", но в конечном итоге что-то не сложилось, и "Принц" остался в Суонси, а вот Барселона была доверена Гвардиоле.

Первым делом Гвардиола начал разбираться в "хозяйстве", которое досталось ему от Франка Райкарда. В команде был ряд звездных гениев, от которых Пеп решительно предпочел избавиться. Именно так завершился каталонский этап в карьере для Роналдиньо, Деку, Тюрама, Дзамбротты. В то же время Барселона подписала Дани Алвеса и Жерара Пике, а из второй команды в первую был подтянут Серхио Бускетс. Все трое, равно как и Хави с Андресом Иньестой, не говоря уже о Лионеле Месси, стали истинными символами расцвета "блаугранас", который пришелся на момент управления командой Гвардиолой.

Начала Барселона с Гвардиолой непросто, проиграв в стартовом матче Ла Лиги Нумансии (1:2) и сыграв вничью с Расингом (1:1), однако уже к девятому туру каталонцы вышли на первую строчку в таблице, которую не отдали никому уже до самого финиша. Барселона опередила Реал в первом сезоне Гвардиолы на 9 очков. Кроме того, к чемпионству в Испании каталонцы добавили победы в Лиге чемпионов и Кубке Испании, оформив тем самым исторический требл. Это были совершенно феноменальные результаты для тренера-новичка, которым на тот момент де-факто являлся Гвардиола.

Что касается первых 100 матчей во главе Барсы, то здесь показатели Гвардиолы следующие: 71 победа, 19 ничьих и 10 поражений. Команде удалось забить в ворота соперников 242 мяча, а вот в свои пропустить всего лишь 76. Потрясающие результаты, которые вообще вряд ли когда-либо кто-то сможет улучшить…

Свою работу с Барселоной Гвардиола завершил летом 2012 года, после чего взял на один сезон паузу, а затем принял приглашение от Баварии. Всего с Пепом у руля каталонцы провели 247 матчей, в которых добыли 179 побед при 47 ничьих и лишь 21 поражении. Разница мячей Барселоны при Гвардиоле также выглядит абсолютно феноменальной – 638:181.

В настоящий момент 52-летний Гвардиола является живой легендой тренерского цеха в мировом футболе, и вот уже восьмой сезон подряд возглавляет гегемона английской Премьер-лиги Манчестер Сити, который Пеп и сделал командой практически без слабых мест.

Йохан Кройф

Getty Images. Йохан Кройф

Снимая шляпу в знак уважения перед успехами Гвардиолы с Барселоной, нельзя не отмечать тот факт, что их, вероятно, могло бы и не быть, если бы ранее с каталонцами не работал другой гений тренерского цеха – Йохан Кройф.

Этому человеку удалось стать величайшим в истории еще в бытность футболистом, но и после завершения профессиональных выступлений на поле Кройф доказал, что настоящий талант сможет проявить себя на любой должности. В Барселону Йохан пришел в 1988 году, а до этого уже успел выиграть с Аяксом Кубок обладателей кубков и два Кубка Нидерландов. Именно при Кройфе в Барселоне произошел ряд фундаментальных перемен, которые в будущем очень помогли клубу на пути к еще большему величию. В частности, принято считать, что именно выдающийся нидерландский специалист стал архитектором современной академии Барселоны – Ла Масии, воспитанниками которой являются многие звезды первой величины, в том числе и уже упоминавшийся выше Хави.

Впрочем, путь к тренерской вершине у самого Йохана Кройфа оказался куда более тернистым, чем у "любимчика судьбы" Хосепа Гвардиолы. В первом сезоне команда нидерландского специалиста финишировала на втором месте в Ла Лиге, проиграв пять очков Реалу (в то время за победу насчитывали еще по 2 пункта, а за ничью – 1). Единственное, чем "блаугранас" удалось похвастаться в сезоне-1988/89 с Кройфом в роли наставника – это победа в Кубке обладателей кубков. В финале этого соревнования Барселона оказалась сильнее итальянской Сампдории (2:0).

В 100 матчах под руководством Кройфа Барселона добыла 60 побед, а еще 23 раз сыграла вничью и в 17 поединках уступила соперникам. За этот отрезок "блаугранас" забили 201 мяч, а в свои ворота пропустили 87.

Впоследствии Йохан Кройф четыре раза приводил Барселону к победе в Ла Лиге, выигрывал с каталонцами Кубок европейских чемпионов, Кубок Испании и три Суперкубка Испании. Всего под руководством нидерландского гения "блаугранас" провели 419 матчей, добыв в них 242 победы при 94 ничьих и 83 поражениях (разница мячей – 849:424). Про эпоху Кройфа-тренера в Барселоне написано огромное количество книг, аналитических заметок и авторских колонок самого различного смысла и содержания. Однако большинство экспертов и болельщиков сходятся во мнении, что Йохан дал невероятный толчок к развитию нового игрового стиля в футболе, что сделало игру более яркой, динамичной и результативной. Именно это спустя некоторое время усовершенствовал и осовременил Гвардиола, ставший создателем легендарной "тики-таки".

В 1996 году Кройфа уволили с поста наставника Барселоны, поставив на его место англичанина Бобби Робсона. После этого Йохан больше не возвращался на тренерскую скамейку, а был функционером в родном Аяксе и мексиканском Чивасе.

24 марта 2016 года Йохан Кройф скончался в Барселоне от онкологии.

Авторитетное издание France Football в 2019 году поставило Йохана Кройфа на четвертое место в списке лучших тренеров в истории мирового футбола, отдав Хосепу Гвардиоле пятую строчку рейтинга.

Текст: meta.ua/sport