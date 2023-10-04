Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 в нервном матче обыграл Антверпен

«Шахтер U-19» в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА сумел обыграть «Антверпен U-19» со счетом 2:1.

Гости пропустили первыми на 14-й минуте, но быстро отыгрались благодаря голу с пенальти. А победный мяч во втором тайме оформил Демченко, который вышел в перерыве.

В конце встречи хозяева сумели отправить мяч в ворота, но арбитр зафиксировал офсайд.

«Шахтер» набирает три очка и догоняет «Барселону» и «Порту», которые позже сыграют между собой. У «Антверпена» очков нет. В следующем туре 25 октября украинская команда сыграет против «Барселоны».

Юношеская лига УЕФА. Группа H, 2-й тур

Антверпен U-19 - Шахтер U-19 1:2

Голы: Делапорт, 14 - Глущенко, 18 (с пен), Демченко, 73

Шахтер U-19: Кравец, Шелекета, Роспутько, Огарков, Галонский (Бац, 52), Лосенко, Цуканов (Кострица, 77), Бундаш (Трифаненко, 65), Ющенко (Янович, 77), Глущенко, Гармаш (Демченко, 46)