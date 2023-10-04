Легионер Шахтера близок к переходу в Полесье

28-летний правый защитник «Шахтера» Лукас Тейлор в ближайшее время станет игроком другого клуба УПЛ – «Полесья».

Житомирский клуб хочет усилить конкуренцию на правом фланге обороны для Никиты Кравченко, по причине чего и обратил внимание на вариант с Тейлором.

Тейлор уже успел пройти медицинский осмотр в «Полесье» и теперь ожидает официального оглашения о сделке.

«Шахтер» арендовал Лукаса Тейлора летом минувшего года в греческом ПАОКе. После завершения сезона-2022/23 «горняки» были обязаны выкупить контракт легионера за 300 тысяч евро, хотя в будущем на футболиста уже не рассчитывали, и несколько последних месяцев подыскивали вариант по его трудоустройству.

Контракт Лукаса Тейлора с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года. О формате потенциального трансфера источник не сообщает, но очевидно, донецкий клуб оформит расторжение договора с бразильцем, чтобы тот мог перейти в «Полесье» свободным агентом, и быть заявленным на сезон клубом из Житомира прямо сейчас.