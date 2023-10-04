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Украина. Премьер лига
04 октября 2023, 10:19 |
792
1

Легионер Шахтера близок к переходу в Полесье

Лукас Тейлор уже прошел медосмотр для трансфера в клуб из Житомира

04 октября 2023, 10:19 |
792
1
Легионер Шахтера близок к переходу в Полесье
ФК Шахтер. Лукас Тейлор

28-летний правый защитник «Шахтера» Лукас Тейлор в ближайшее время станет игроком другого клуба УПЛ – «Полесья».

Житомирский клуб хочет усилить конкуренцию на правом фланге обороны для Никиты Кравченко, по причине чего и обратил внимание на вариант с Тейлором.

Тейлор уже успел пройти медицинский осмотр в «Полесье» и теперь ожидает официального оглашения о сделке.

«Шахтер» арендовал Лукаса Тейлора летом минувшего года в греческом ПАОКе. После завершения сезона-2022/23 «горняки» были обязаны выкупить контракт легионера за 300 тысяч евро, хотя в будущем на футболиста уже не рассчитывали, и несколько последних месяцев подыскивали вариант по его трудоустройству.

Контракт Лукаса Тейлора с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года. О формате потенциального трансфера источник не сообщает, но очевидно, донецкий клуб оформит расторжение договора с бразильцем, чтобы тот мог перейти в «Полесье» свободным агентом, и быть заявленным на сезон клубом из Житомира прямо сейчас.

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Лукас Тейлор Шахтер Донецк Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Alex T
Все что нужно знать о трансферной политике сегодня у шахты) а так то ахм хитрозадый и в лч хочет результат и не вкладывать огромные $, а так не выйдет и со сл года не будет просто нас в лч, хотя думаю он это понимает, учитывая что с итал и тем составом на тоненьком и чудом туда прошли к примеру тогда 
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