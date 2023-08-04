Стала известна сумма, в которую Шахтеру обошелся выкуп Лукаса Тейлора

Чемпион Украины донецкий «Шахтер» по завершении минувшего сезона, как и сообщалось, оформил полноценный выкуп контракта правого фулбека Лукаса Тейлора, который до этого играл за «горняков» на правах аренды.

За 28-летнего бразильца украинский клуб заплатил греческому ПАОКу 300 тысяч евро, о чем свидетельствуют данные на портале Transfermarkt.

transfermarkt.us

Ранее Лукас Тейлор рассказал, что у него есть полноценный трехлетний контракт с «Шахтером», и что сейчас он вынужден тренироваться с юниорами «горняков», так как в первой команде на него не рассчитывают.