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  4. Стала известна сумма, в которую Шахтеру обошелся выкуп Лукаса Тейлора
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 22:46 |
480
3

Стала известна сумма, в которую Шахтеру обошелся выкуп Лукаса Тейлора

Контракт бразильского защитника принадлежал греческому клубу ПАОК

04 августа 2023, 22:46 |
480
3
Стала известна сумма, в которую Шахтеру обошелся выкуп Лукаса Тейлора
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Тейлор

Чемпион Украины донецкий «Шахтер» по завершении минувшего сезона, как и сообщалось, оформил полноценный выкуп контракта правого фулбека Лукаса Тейлора, который до этого играл за «горняков» на правах аренды.

За 28-летнего бразильца украинский клуб заплатил греческому ПАОКу 300 тысяч евро, о чем свидетельствуют данные на портале Transfermarkt.

transfermarkt.us

Ранее Лукас Тейлор рассказал, что у него есть полноценный трехлетний контракт с «Шахтером», и что сейчас он вынужден тренироваться с юниорами «горняков», так как в первой команде на него не рассчитывают.

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Источник Transfermarketweb
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Комментарии 3
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avk2307
А де він доречі? Тренується? Грає? так не видно ж 
Може Ю19 як Гармаш?
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avk2307
А до цього писали що повернули паоку.
Ну хоть300 000 заробили греки.
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0
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