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  4. Лукас ТЕЙЛОР: «Я полностью игрок Шахтера, но на меня не рассчитывают»
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 10:47 | Обновлено 04 августа 2023, 11:01
1208
0

Лукас ТЕЙЛОР: «Я полностью игрок Шахтера, но на меня не рассчитывают»

Защитник «Шахтера» – о своем будущем

04 августа 2023, 10:47 | Обновлено 04 августа 2023, 11:01
1208
0
Лукас ТЕЙЛОР: «Я полностью игрок Шахтера, но на меня не рассчитывают»
ФК Шахтер. Лукас Тейлор

28-летний бразильский защитник донецкого «Шахтера» Лукас Тейлор заявил, что он находится в составе донецкого клуба, однако клуб на него не рассчитывает:

‒ Сообщалось, что вы возвращаетесь летом в ПАОК. Велись ли переговоры с Шахтером о продлении вашей аренды в Украине на сезон 2023/24?

– А я не в ПАОКе. После прошлого сезона в аренде Шахтер обязан был выкупить меня у ПАОКа. Поэтому я теперь полностью игрок Шахтера.

‒ И что вы теперь делаете?

– Я точно не знаю, что будет дальше. У меня контракт с Шахтером на ближайшие 3 года. Я не покидал Шахтер, сейчас я полностью игрок клуба, но меня не хотят использовать.

‒ Когда узнали об отставке тренера-чемпиона Йовичевича? Ваше личное восприятие?

– Я был удивлен, потому что не ожидал такого. Мы провели хорошую кампанию в еврокубках и стали чемпионами чемпионата Украины, поэтому для меня это было поистине большим сюрпризом.

‒ Почему, сыграв 16 матчей в прошлом сезоне, вы не продолжаете выступления в Шахтере?

– После подписания Гио Гочолеишвили в клубе сказали, что не рассчитывают на меня, потому что дадут больше минут младшему игроку. Но я хотел остаться, чтобы стать чемпионом. Вот теперь я тренируюсь с U-19, пока мы не достигнем договоренности о расторжении контракта.

‒ Вы весной часто оказывались в запасе. Почему? Дело только в конкуренции с Коноплей или было еще что-нибудь, возможно, нежелание клуба превысить норматив по количеству матчей для выкупа контракта?

‒ Я считаю, что Конопля был в лучшей форме, он играл очень хорошо и заслужил место в основном составе.

В прошлом сезоне на счету Лукаса Тейлора 1 гол и 1 ассист в 16 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.

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Лукас Тейлор Шахтер Донецк ПАОК аренда игрока трансферы трансферы УПЛ
Источник FanDay
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