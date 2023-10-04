ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА сняла дисквалификацию со сборной россии U-17
Пошли по пути УЕФА
ФИФА по итогам заседания своего исполнительного комитета приняла решение снять дисквалификацию со сборной россии U-17. Ранее такое же решение принял УЕФА.
Команды допустят к матчам отбора чемпионата мира U-17 и встречам женского ЧМ U-17, однако сборные будут называться «Российский футбольный союз» без флага, гимна и экипировки, выполненной в национальных цветах.
При этом ФИФА осудила войну россии против Украины и подтвердила, что к матчам допущены только мужская и женская сборные U-17. Все остальные российские команды «не будут проводить официальные игры до завершения войны».
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