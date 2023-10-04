Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА сняла дисквалификацию со сборной россии U-17
Молодежные турниры
04 октября 2023, 18:33 | Обновлено 04 октября 2023, 18:38
1998
16

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА сняла дисквалификацию со сборной россии U-17

Пошли по пути УЕФА

04 октября 2023, 18:33 | Обновлено 04 октября 2023, 18:38
1998
16
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА сняла дисквалификацию со сборной россии U-17
Sky Sports

ФИФА по итогам заседания своего исполнительного комитета приняла решение снять дисквалификацию со сборной россии U-17. Ранее такое же решение принял УЕФА.

Команды допустят к матчам отбора чемпионата мира U-17 и встречам женского ЧМ U-17, однако сборные будут называться «Российский футбольный союз» без флага, гимна и экипировки, выполненной в национальных цветах.

При этом ФИФА осудила войну россии против Украины и подтвердила, что к матчам допущены только мужская и женская сборные U-17. Все остальные российские команды «не будут проводить официальные игры до завершения войны».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение о проведении женского ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Марокко, Португалия и Испания проведут ЧМ-2030
Харлан подарила Залужному саблю с боя против россиянки Смирновой
ФИФА российско-украинская война сборная России по футболу U-17
Источник ФИФА
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Футбол | 03 октября 2023, 23:55 11
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику

Украинский голкипер Анатолий Трубин совершил несколько сейвов

Илья Забарный может стать игроком месяца в Борнмуте
Футбол | 04 октября 2023, 17:36 0
Илья Забарный может стать игроком месяца в Борнмуте
Илья Забарный может стать игроком месяца в Борнмуте

Украинец поразил болельщиков клуба своей игрой

Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Футбол | 04.10.2023, 00:30
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Почеттино дал Мудрику книгу про то, как он сделал Тоттенхэм сильным клубом
Футбол | 04.10.2023, 16:40
Почеттино дал Мудрику книгу про то, как он сделал Тоттенхэм сильным клубом
Почеттино дал Мудрику книгу про то, как он сделал Тоттенхэм сильным клубом
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
Футбол | 04.10.2023, 11:27
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Wlad West
Суки
Ответить
+3
BekXan
Що фіфа що уефа це покидьки. такі самі покидьки і ООН це збіговисько крис і погані боягуз і падалі
Ответить
+2
Выталкиватель парашутистов
 Если кто-то надеется, что с ними никто играть не будет, то это большая ошибка. Во-первых. А если война затянется на 5-10 лет?РФ  и Беларусь могут уже концу 2024 года допустить на все соревнования, теперешние решения - это пробный камень - а как все среагируют? С ними больше половины Европы будет играть - и Итилия с Францией, и Португалия с Испанией, я не говорю о Сербии, Словакии или Болгарии и Венгрии...
Ответить
+1
BaZia
пі-да-ри!
Ответить
+1
Burevestnik
бабло  вирішило
Ответить
0
Олександр
Вначале войны уефа и фифа тоже говорили что спорт вне политики и не будут россию удалять но стоило полякам шведам отказаться пр нимать участие в плейофф как срвзу забанили .никто не будет играть с росстей 
Ответить
-1
vbrjkf
Якщо молоді потакати зараз, вони підростуть і візьмуть в руки автомат. Не всі ж остануться футболістами. Про міжнародні футбольні асоціації - немає печатних слів...
Ответить
-1
Олександр
Это все впустую .никто с ними играть не выйдет наполе .это очевидно
Ответить
-1
Slunkoo
Neznaju pomalenku vsi hotujutsa do porazki ukrajini abo mir i otkazatisa od dejakih teritorij daze v slovakii pro ce hovorat 
Ответить
-7
Показать Скрыть 7 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Играл одной рукой из-за травмы. О'Салливан успешно стартовал в English Open
Играл одной рукой из-за травмы. О'Салливан успешно стартовал в English Open
02.10.2023, 22:27 3
Снукер
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
03.10.2023, 11:27 32
Теннис
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
04.10.2023, 06:00
Футбол
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 40
Футбол
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 11
Футбол
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
02.10.2023, 19:37 8
Футбол
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем