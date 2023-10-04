Ничья и красная карточка. Рух U-19 стартовал в Юношеской лиге УЕФА

«Рух» U-19 сыграл первый матч Юношеской лиги УЕФА в рамках Пути чемпионов против «Сараево U-19». Встреча завершилась с результатом 1:1.

В составе украинской команды с пенальти забил Андрей Китела, который в конце встречи заработал две желтые карточки за две минуты и покинул поле.

Ответная встреча состоится 25 октября.

В среду «Шахтер» U-19 выиграл свой матч против «Антверпена» в рамках группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. Первый матч

Рух U-19 - Сараево U-19 1:1

Гол: Китела, 66 (с пен) - Нуркович, 23

Рух U-19: Бакус, Поповский, Холод, Турко, Китела, Бойко, Денисов (Штокал, 88), Пастух, Квас, Касарда (Шайда, 67), Панченко (Музычук, 82)

Удаление: Китела, 90+4