Ничья и красная карточка. Рух U-19 стартовал в Юношеской лиге УЕФА
Львовская команда отыгралась во втором тайме
«Рух» U-19 сыграл первый матч Юношеской лиги УЕФА в рамках Пути чемпионов против «Сараево U-19». Встреча завершилась с результатом 1:1.
В составе украинской команды с пенальти забил Андрей Китела, который в конце встречи заработал две желтые карточки за две минуты и покинул поле.
Ответная встреча состоится 25 октября.
В среду «Шахтер» U-19 выиграл свой матч против «Антверпена» в рамках группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. Первый матч
Рух U-19 - Сараево U-19 1:1
Гол: Китела, 66 (с пен) - Нуркович, 23
Рух U-19: Бакус, Поповский, Холод, Турко, Китела, Бойко, Денисов (Штокал, 88), Пастух, Квас, Касарда (Шайда, 67), Панченко (Музычук, 82)
Удаление: Китела, 90+4
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