Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 октября.

1А. Арсенал проиграл Лансу, из-под Зинченко отдали передачу при победном голе

В другой игре группы ПСВ ушел от поражения от «Севильи»

1Б. Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику

Украинский голкипер Анатолий Трубин совершил несколько сейвов

1В. Феерия голов. Мадридский Реал одолел чемпиона Италии

Состоялся центральный матч 2-го туру Лиги чемпионов

1Г. Бавария одержала непростую победу в Дании, МЮ потерпел очередное фиаско

Завершились матчи 2-го тура Лиги чемпионов в группе А

1Д. Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?

Вечером 3 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов 2023/24

2. Сборная Украины уступила Италии в третьем матче олимпийского отбора

Подопечные Угиса Крастиньша проиграли одной из лучших команд мира в трех партиях

3. ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля

АПЛ опубликовала запись разговора арбитров после отмененного гола Диаса

4А. Почти лучший игрок Бенфики. Названа оценка Трубина за матч ЛЧ против Интера

«Орлы» проиграли итальянской команде со счетом 0:1

4Б. Хуже только кипер. Стала известна оценка Зинченко за матч ЛЧ Ланс – Арсенал

«Канониры» неожиданно проиграли французской команде на выезде со счетом 1:2

5А. ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ с Антверпеном

Матч 2-го тура Лиги чемпионов пройдет 4 октября в 19:45 в Бельгии

6. С голом Неймара. Аль-Хиляль уверенно выиграл в Иране матч азиатской ЛЧ

3 октября состоялись 8 матчей 2-го тура главного турнира в Азии

7А. В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд

Марта в двух сетах одолела Онс Жабер из Туниса

7Б. Дождь не помог. Цуренко проиграла Кудерметовой в Пекине

Леся уступила 16-й ракетке мира во втором раунде

7В. Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине

На этой стадии борьбу на турнире прекратили несколько высокорейтинговых теннисисток

8. Александр Пихаленок заменит Виктора Цыганкова в сборной

Полузащитник «Днепра-1» второй раз подряд переведен в основной список из резервного

9А. Травма Цыганкова, первый гол Мудрика и провал Яремчука

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах.

9Б. Какой будет Суперлига в новом сезоне?

Обозреватель Sport.ua анонсирует начало внутреннего баскетбольного чемпионата

9В. Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую

Алексей Сливченко – об очевидной разнице между «продуктом» Игоря Йовичевича и Патрика ван Леувена

10. Пока идет война, россия не может быть легализована ни в одном виде спорта

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур дал эксклюзивное интервью Sport.ua