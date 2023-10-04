Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Другие новости
04 октября 2023, 06:00 |
390
0

Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея

Главные новости за 3 октября на Sport.ua

04 октября 2023, 06:00 |
390
0
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 октября.

1А. Арсенал проиграл Лансу, из-под Зинченко отдали передачу при победном голе
В другой игре группы ПСВ ушел от поражения от «Севильи»

1Б. Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Украинский голкипер Анатолий Трубин совершил несколько сейвов

1В. Феерия голов. Мадридский Реал одолел чемпиона Италии
Состоялся центральный матч 2-го туру Лиги чемпионов

1Г. Бавария одержала непростую победу в Дании, МЮ потерпел очередное фиаско
Завершились матчи 2-го тура Лиги чемпионов в группе А

1Д. Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Вечером 3 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов 2023/24

2. Сборная Украины уступила Италии в третьем матче олимпийского отбора
Подопечные Угиса Крастиньша проиграли одной из лучших команд мира в трех партиях

3. ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
АПЛ опубликовала запись разговора арбитров после отмененного гола Диаса

4А. Почти лучший игрок Бенфики. Названа оценка Трубина за матч ЛЧ против Интера
«Орлы» проиграли итальянской команде со счетом 0:1

4Б. Хуже только кипер. Стала известна оценка Зинченко за матч ЛЧ Ланс – Арсенал
«Канониры» неожиданно проиграли французской команде на выезде со счетом 1:2

5А. ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ с Антверпеном
Матч 2-го тура Лиги чемпионов пройдет 4 октября в 19:45 в Бельгии

6. С голом Неймара. Аль-Хиляль уверенно выиграл в Иране матч азиатской ЛЧ
3 октября состоялись 8 матчей 2-го тура главного турнира в Азии

7А. В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
Марта в двух сетах одолела Онс Жабер из Туниса

7Б. Дождь не помог. Цуренко проиграла Кудерметовой в Пекине
Леся уступила 16-й ракетке мира во втором раунде

7В. Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
На этой стадии борьбу на турнире прекратили несколько высокорейтинговых теннисисток

8. Александр Пихаленок заменит Виктора Цыганкова в сборной
Полузащитник «Днепра-1» второй раз подряд переведен в основной список из резервного

9А. Травма Цыганкова, первый гол Мудрика и провал Яремчука
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах.

9Б. Какой будет Суперлига в новом сезоне?
Обозреватель Sport.ua анонсирует начало внутреннего баскетбольного чемпионата

9В. Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
Алексей Сливченко – об очевидной разнице между «продуктом» Игоря Йовичевича и Патрика ван Леувена

10. Пока идет война, россия не может быть легализована ни в одном виде спорта
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур дал эксклюзивное интервью Sport.ua

По теме:
Мудрик забил, Цыганков вне игры на месяц, волейболисты разгромили Иран
Динамо победило Ротаня, Мрия выиграла топ-турнир, Канело разобрался с Чарло
Неудача Довбика и Цыганкова против Реала, провал Шахтера, победа Гвоздика
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ланс – Арсенал – 2:1. Зинченко позволил забить 2-й мяч. Видео голов и обзор
Футбол | 04 октября 2023, 02:04 1
Ланс – Арсенал – 2:1. Зинченко позволил забить 2-й мяч. Видео голов и обзор
Ланс – Арсенал – 2:1. Зинченко позволил забить 2-й мяч. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЛЧ в группе В

В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
Теннис | 03 октября 2023, 11:27 32
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд

Марта в двух сетах одолела Онс Жабер из Туниса

Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Футбол | 03.10.2023, 23:55
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
ФОТО. «Он сделал это». Мудрик – на страницах большинства британских газет
Футбол | 03.10.2023, 11:11
ФОТО. «Он сделал это». Мудрик – на страницах большинства британских газет
ФОТО. «Он сделал это». Мудрик – на страницах большинства британских газет
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Бокс | 03.10.2023, 09:59
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
02.10.2023, 12:44
Футбол
Спад Свентек, очередное фиаско украинок, перспективы Якубенко, финал Колб
Спад Свентек, очередное фиаско украинок, перспективы Якубенко, финал Колб
02.10.2023, 06:00
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
02.10.2023, 19:30 23
Футбол
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 11
Футбол
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
02.10.2023, 15:02 24
Футбол
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
02.10.2023, 10:40
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
02.10.2023, 04:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем