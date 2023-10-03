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  4. Александр Пихаленок заменит Виктора Цыганкова в сборной
Сборная УКРАИНЫ
03 октября 2023, 16:12 | Обновлено 03 октября 2023, 16:17
321
6

Александр Пихаленок заменит Виктора Цыганкова в сборной

Полузащитник «Днепра-1» второй раз подряд переведен в основной список из резервного

03 октября 2023, 16:12 | Обновлено 03 октября 2023, 16:17
321
6
Александр Пихаленок заменит Виктора Цыганкова в сборной
УАФ. Александр Пихаленок

В связи с повреждением Виктора Цыганкова, который не сможет помочь национальной команде Украины в октябрьских матчах отбора Евро-2024, главный тренер сине-желтых Сергей Ребров перевел из резервного списка в основной полузащитника СК «Днепр-1» Александра Пихаленка.

Интересно, что в сентябре 2023 года, из-за травмы Николая Шапаренко, Александра Пихаленка также вызвали в сборную из резервного списка. Но в матчах против Англии и Италии полузащитник не провел на поле ни одной минуты.

Напомним, что национальная команда Украины начнет свой сбор 8 октября в Праге, где 14-го числа сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17-го украинцев ждет выездной поединок против Мальты.

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Александр Пихаленок сборная Украины по футболу заявка Евро-2024 Украина - Северная Македония Мальта - Украина Виктор Цыганков
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 6
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Vbolivalnyk-Peter
Хреново що на матчі де "кров з носа" потрібно брати 6 очок ми втрачаємо Циганкова - реально на сьогоднішній день одного з найкращого гравця в нашій збірній. Рівноцінної заміни немає. 
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+1
etorfine
Пихаленок есть, а Лопиренок будет?
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0
Умник
И дважды не попадет в заявку)))))).
Смешно
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0
Олександр
Это не равноценно 
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0
🔱Avtoigor🔱
О! Бачте, а кажете (деякі), що немає ким замінити. Супер.
Я взагалі не розумію чого не було одразу викликано його та Бражка? але взяли до складу "плугів" з Шахти (не буду називати щоб не образити).
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-1
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