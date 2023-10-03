Александр Пихаленок заменит Виктора Цыганкова в сборной

В связи с повреждением Виктора Цыганкова, который не сможет помочь национальной команде Украины в октябрьских матчах отбора Евро-2024, главный тренер сине-желтых Сергей Ребров перевел из резервного списка в основной полузащитника СК «Днепр-1» Александра Пихаленка.

Интересно, что в сентябре 2023 года, из-за травмы Николая Шапаренко, Александра Пихаленка также вызвали в сборную из резервного списка. Но в матчах против Англии и Италии полузащитник не провел на поле ни одной минуты.

Напомним, что национальная команда Украины начнет свой сбор 8 октября в Праге, где 14-го числа сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17-го украинцев ждет выездной поединок против Мальты.