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  4. Травма Цыганкова, первый гол Мудрика и провал Яремчука
Англия
03 октября 2023, 14:28 |
498
0

Травма Цыганкова, первый гол Мудрика и провал Яремчука

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах.

03 октября 2023, 14:28 |
498
0
Травма Цыганкова, первый гол Мудрика и провал Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В выходные прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Цыганков и Довбик не удивили в матче с Реалом

«Жирона» дома была разгромлена «Реалом» - 0:3.

Команда Карло Анчелотти еще в первом тайме забила два мяча. В середине второго тайма Джуд Беллингем довел дело до разгрома.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел первый тайм на поле. На старте встречи у игрока сборной Украины была шикарная возможность открыть счет в матче. Цыганков бил головой в падении с нескольких метров по воротам Кепы – гостей спасла штанга. В конце тайма разыграл перспективную контратаку после потери мяча «Реалом» в середине поля.

Getty Images/Global Images Ukraine/ Виктор Цыганков против Джуда Беллингема


В перерыве Мичел заменил Цыганкова. Украинец провел далеко не самый лучший матч. Не всегда помогал в защите, ничего не удавалось сделать один в один против соперников. Статистический портал SofaScore признал Цыганкова худшим игроком матча. Возможно, дело в травме. После игры стало известно, что у Цыганкова надрыв мышцы задней поверхности бедра и он пропустит матчи сборной Украины в октябре.

Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле час игрового времени. В середине первого тайма форвард сборной Украины вышел на ворота соперника под острым углом, но удар у Артема явно не получился.

Довбику было очень тяжело в физической борьбе против защитника сборной Германии Антонио Рюдигера. Только раз он смог успешно поставить защитнику «Реала» корпус, а так проигрывал силовую борьбу и был не слишком эффективным.

После поражения «Жирона» потеряла лидерство в Ла Лиге и опустилась на третье место.

Провальный дебют за основу Яремчука

«Валенсия» разгромно проиграла в гостях «Бетису» - 0:3.

Хозяева владели полным игровым и территориальным преимуществом в течение матча и закономерно одержали победу.

Роман Яремчук впервые вышел в стартовом составе «летучих мышей». Игроки «Валенсии» пытались забрасывать мяч на украинского нападающего длинными передачами, но Роман не выигрывал силовую борьбу. За первый тайм только считанные разы касался мяча. В перерыве Рубен Бараха признал бесперспективность ставки в атаке на Яремчука и заменил его на Уго Дуро.

«Валенсия» с десятью очками находится на девятом месте Ла Лиги.

Зинченко против Забарного

«Арсенал» не имел никаких проблем с «Борнмутом» - 4:0.

В каждом из таймов «канониры» забили по два мяча в ворота соперников.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма. Украинский игрок привычно активно участвовал в атаках своей команды. Помогал в позиционной атаке и контроле мяча. Опасно пробивал из-за пределов штрафной, но вратарь «Борнмута» Нету смог парировать удар. Участвовал в атаке со вторым забитым мячом, когда гости заработали пенальти. Мог забить гол в самом начале второго тайма, когда бил с близкого расстояния, но защитник хозяев смог заблокировать удар.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Илья Забарный вышел в старте и провел на поле весь матч. Голевых ошибок у защитника сборной Украины не было. Хозяева дважды пропустили с пенальти. Возможно, в случае с первым пропущенным голом неправильно выбрал позицию, потому что Букайо Сака оказался один перед пустыми воротами. К концу матча начал явно не справляться с более быстрым Габриэлом Жезусом, который после замены Нкетия начал играть в центре нападения. По статистическим данным Забарный стал одним из худших игроков матча в составе обеих команд.

«Арсенал» поднялся на третье место и сократил расстояние от лидера «Манчестер Сити» до одного очка. «Борнмут» скатился в зону вылета и занимает 18-ю строчку в АПЛ.

Миколенко ненадежно сыграл в защите

«Эвертон» дома проиграл «Лутон Таун» – 1:2.

Все три мяча команды забили в первом тайме. Гости получили преимущество в два гола. «Ириски» отыграли один мяч, но даже добыть ничью не смогли. Матч проходил во время ливня, поэтому во главу угла вышли борьба и стандарты.

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона» и отыграл весь матч. Украинский защитник активно подключался к атакам, за что получил хорошие статистические оценки, но в защите отыграл не слишком надежно. В случае со вторым пропущенным мячом во время стандарта игрок «Лутона» выбежал из-за спины Миколенко и беспрепятственно расстрелял ворота Джордана Пикфорда. Виталий в этой ситуации остался в роли догоняющего, потому что играл с другим игроком, но гол забивали из его зоны ответственности. Во втором тайме проиграл у своих ворот верховую дуэль, но от третьего гола «Эвертон» спас офсайд.

«Эвертон» находится на 16-й строчке на расстоянии одного очка от зоны вылета.

Мудрик забил первый гол за Челси

В лондонском дерби «Челси» не имел проблем с «Фулхэмом» – 2:0.

В середине первого тайма «синие» за две минуты забили два мяча и закрыли вопросы о победителе матча.

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл только первый тайм, после чего был заменен. Украинский вингер открыл счет в матче. Леви Колвилл вывел Михаила на ворота Бернда Лено. Мудрик не оставил шансов немецкому вратарю, сыграв, как настоящий форвард. Нашел щель между двумя защитниками «дачников» и эффективно разобрался с голкипером.

В перерыве Маурисио Почеттино усадил украинца на скамью из-за повреждения.

После победы «Челси» поднялся на 11-ю позицию в АПЛ.

Малиновский вернулся в основу

«Дженоа» в гостях разошелся миром с «Удинезе» - 2:2.

«Грифоны» упустили победу в компенсированное к матчу время.

Руслан Малиновский впервые за два матча вышел в основе «Дженоа». Гости построили игру на контратаках и через прессинг. В таких условиях украинскому полузащитнику непросто было показать свои креативные способности. Руслан опасно пробивал со штрафного низом, но не попал в угол. Начал атаку шикарным дальним пасом со своей половины поля, завершившуюся вторым голом «грифонов». В середине второго тайма Альберто Джилардино решил освежить игру в середине поля, поэтому заменил Малиновского.

«Дженоа» с восемью очками находится на 14-м месте Серии А.

Игнорирование Соболя

«Страсбург» дома минимально проиграл «Лансу» – 0:1. Эдуард Соболь третий матч проводит на скамье запасных. Украинский защитник не провел ни единой минуты за свою команду в Лиге 1.

«Брентфорд» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» - 1:1. Егор Ярмолюк наблюдал за матчем со скамейки запасных.

«Эмполи» в гостях разгромно проиграл «Болонье» - 0:3. Виктор Коваленко провел весь поединок в запасе.

Сергей ТИЩЕНКО

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статьи эксклюзив Виктор Цыганков Артем Довбик Роман Яремчук Михаил Мудрик Руслан Малиновский Александр Зинченко Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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