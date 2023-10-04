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Лига чемпионов
04 октября 2023, 01:39 | Обновлено 04 октября 2023, 01:42
302
0

Хуже только кипер. Стала известна оценка Зинченко за матч ЛЧ Ланс – Арсенал

«Канониры» неожиданно проиграли французской команде на выезде со счетом 1:2

04 октября 2023, 01:39 | Обновлено 04 октября 2023, 01:42
302
0
Хуже только кипер. Стала известна оценка Зинченко за матч ЛЧ Ланс – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе В межд клубами «Ланс» и «Арсенал». Игра завершилась сенсационной победой французской команды со счетом 2:1.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды, провел на поле 70 минут и был заменен на Бена Уайта.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов. Такой показатель Александра является вторым худшим среди игроков со старта лондонской команды. Ниже оценка только у голкипера Давида Райя (5.9).

Лучшим игроком матча был признан форвард «Ланса» Элье Ваи (7.6), который отметился голом и ассистом.

Оценки WhoScored за матч Ланс – Арсенал – 2:1

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Давид Райя Элье Ваи Ланс Арсенал Лондон Лига чемпионов Александр Зинченко WhoScored лучший игрок
Источник WhoScored
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