Хуже только кипер. Стала известна оценка Зинченко за матч ЛЧ Ланс – Арсенал

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе В межд клубами «Ланс» и «Арсенал». Игра завершилась сенсационной победой французской команды со счетом 2:1.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды, провел на поле 70 минут и был заменен на Бена Уайта.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов. Такой показатель Александра является вторым худшим среди игроков со старта лондонской команды. Ниже оценка только у голкипера Давида Райя (5.9).

Лучшим игроком матча был признан форвард «Ланса» Элье Ваи (7.6), который отметился голом и ассистом.

Оценки WhoScored за матч Ланс – Арсенал – 2:1