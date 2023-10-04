Бавария одержала непростую победу в Дании, МЮ потерпел очередное фиаско

Сегодня, 3 октября, состоялись два матча 2-го тура Лиги чемпионов, в которых чемпион Дании «Копенгаген» принимал чемпиона Германии мюнхенскую «Баварию», а «Манчестер Юнайтед» на Олд Траффорд сыграл против турецкого «Галатасарая».



В первом матче в Дании команды за первый тайм голов не забивали, а на 56-й минуте шокировал именитых гостей Лукас Лерагер, выведя «Копенгаген» вперед, отыгрались мюнхенцы усилиями Джамала Мусиалы, а вырвали победу гости на 83-й минуте матча благодаря голу Матиса Теля.

Во втором матче «Манчестер Юнайтед» в очередной раз в этом сезоне проиграл. Начиналось для хозяев не все так плохо, забил Расмус Хойлунд на 17-й минуте, но Заха на 23-й восстановил паритет. Хойлунд оформил дубль на 67-й, забив свой 3-й гол в двух стартовых матчах ЛЧ. Дальше забивали только гости, сначала сравнял счет Актюркоглу, а принес победу туркам аргентинец Мауро Икарди на 81-й минуте, который до этого успел не реализовать пенальти.

После второго тура «Бавария» вышла в единоличные лидеры группы А, вторым идет «Галатасарай» с 4 очками, третий «Копенгаген» с 1 баллом, последний – «МЮ», у которого ноль в графе очков.

Лига чемпионов. 2-й раунд, группа А. 3 октября.

Копенгаген (Дания) – Бавария (Германия) – 1:2

Голы: Лерагер, 56 — Мусиала, 67, Тель, 83.

Манчестер Юнайтед (Англия) – Галатасарай (Турция) – 2:3

Голы: Хойлунд, 17, 67 – Заха, 23, Актюркоглу, 71, Икарди, 81 (пенальти).