Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария одержала непростую победу в Дании, МЮ потерпел очередное фиаско
Лига Чемпионов
Манчестер Юнайтед
03.10.2023 22:00 – FT 2 : 3
Галатасарай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 октября 2023, 00:25 | Обновлено 04 октября 2023, 01:29
188
0

Бавария одержала непростую победу в Дании, МЮ потерпел очередное фиаско

Завершились матчи 2-го тура Лиги чемпионов в группе А

04 октября 2023, 00:25 | Обновлено 04 октября 2023, 01:29
188
0
Бавария одержала непростую победу в Дании, МЮ потерпел очередное фиаско
ФК Манчестер Юнайтед.

Сегодня, 3 октября, состоялись два матча 2-го тура Лиги чемпионов, в которых чемпион Дании «Копенгаген» принимал чемпиона Германии мюнхенскую «Баварию», а «Манчестер Юнайтед» на Олд Траффорд сыграл против турецкого «Галатасарая».

В первом матче в Дании команды за первый тайм голов не забивали, а на 56-й минуте шокировал именитых гостей Лукас Лерагер, выведя «Копенгаген» вперед, отыгрались мюнхенцы усилиями Джамала Мусиалы, а вырвали победу гости на 83-й минуте матча благодаря голу Матиса Теля.

Во втором матче «Манчестер Юнайтед» в очередной раз в этом сезоне проиграл. Начиналось для хозяев не все так плохо, забил Расмус Хойлунд на 17-й минуте, но Заха на 23-й восстановил паритет. Хойлунд оформил дубль на 67-й, забив свой 3-й гол в двух стартовых матчах ЛЧ. Дальше забивали только гости, сначала сравнял счет Актюркоглу, а принес победу туркам аргентинец Мауро Икарди на 81-й минуте, который до этого успел не реализовать пенальти.

После второго тура «Бавария» вышла в единоличные лидеры группы А, вторым идет «Галатасарай» с 4 очками, третий «Копенгаген» с 1 баллом, последний – «МЮ», у которого ноль в графе очков.

Лига чемпионов. 2-й раунд, группа А. 3 октября.

Копенгаген (Дания) – Бавария (Германия) – 1:2

Голы: Лерагер, 56 — Мусиала, 67, Тель, 83.

Манчестер Юнайтед (Англия) – Галатасарай (Турция) – 2:3

Голы: Хойлунд, 17, 67 – Заха, 23, Актюркоглу, 71, Икарди, 81 (пенальти).

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (Галатасарай).
77’
Каземиро (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Галатасарай).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Заа (Галатасарай).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
По теме:
Хуже только кипер. Стала известна оценка Зинченко за матч ЛЧ Ланс – Арсенал
Почти лучший игрок Бенфики. Названа оценка Трубина за матч ЛЧ против Интера
Наполи – Реал – 2:3. Как ошибался Кепа. Видео голов и обзор матча
Копенгаген Галатасарай Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед Бавария Джамал Мусиала Матис Тель Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
Футбол | 03 октября 2023, 02:25 2
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма

Украинец отыграл только первый тайм

В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
Теннис | 03 октября 2023, 11:27 31
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд

Марта в двух сетах одолела Онс Жабер из Туниса

Мудрик – один из худших среди основы Челси в матче с Фулхэмом
Футбол | 03.10.2023, 03:10
Мудрик – один из худших среди основы Челси в матче с Фулхэмом
Мудрик – один из худших среди основы Челси в матче с Фулхэмом
РБ Зальцбург – Реал Сосьедад – 0:2. Блиц-криг в гостях. Видео голов и обзор
Футбол | 03.10.2023, 23:17
РБ Зальцбург – Реал Сосьедад – 0:2. Блиц-криг в гостях. Видео голов и обзор
РБ Зальцбург – Реал Сосьедад – 0:2. Блиц-криг в гостях. Видео голов и обзор
Марта КОСТЮК: «Надеюсь, мой пример приведет в тур больше тренеров-женщин»
Теннис | 03.10.2023, 17:58
Марта КОСТЮК: «Надеюсь, мой пример приведет в тур больше тренеров-женщин»
Марта КОСТЮК: «Надеюсь, мой пример приведет в тур больше тренеров-женщин»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 39
Футбол
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
02.10.2023, 11:59
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
02.10.2023, 19:30 23
Футбол
Играл одной рукой из-за травмы. О'Салливан успешно стартовал в English Open
Играл одной рукой из-за травмы. О'Салливан успешно стартовал в English Open
02.10.2023, 22:27 2
Снукер
ФОТО. Автобус с игроками Аль-Иттихада подвергся нападению в Иране. Пуля?
ФОТО. Автобус с игроками Аль-Иттихада подвергся нападению в Иране. Пуля?
02.10.2023, 21:31 7
Футбол
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
02.10.2023, 19:37 8
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
02.10.2023, 04:59 4
Футбол
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем