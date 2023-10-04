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Лига чемпионов
04 октября 2023, 03:37 |
63
0

Копенгаген – Бавария – 1:2. Мюнхенцы вырвали победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЛЧ в группе А

04 октября 2023, 03:37 |
63
0
Копенгаген – Бавария – 1:2. Мюнхенцы вырвали победу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе А между клубами «Копенгаген» и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев.

Лига чемпионов. 2-й раунд, группа А. 3 октября.

Копенгаген (Дания) – Бавария (Германия) – 1:2

Голы: Лерагер, 56 — Мусиала, 67, Тель, 83.

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Источник Sport.ua
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