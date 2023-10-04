Копенгаген – Бавария – 1:2. Мюнхенцы вырвали победу. Видео голов и обзор

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе А между клубами «Копенгаген» и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев.

Лига чемпионов. 2-й раунд, группа А. 3 октября.

Копенгаген (Дания) – Бавария (Германия) – 1:2

Голы: Лерагер, 56 — Мусиала, 67, Тель, 83.