С голом Неймара. Аль-Хиляль уверенно выиграл в Иране матч азиатской ЛЧ

3 октября состоялись 8 матчей 2-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовская команда «Аль-Хиляль» в гостях выиграла у иранского клуба «Нассаджи Мазандаран» со счетом 3:0.

Счет в матче открыл серб Александар Митрович на 18-й минуте, а на 58-й минуте бразильский форвард Неймар забил первый гол за саудовский клуб «Аль-Хиляль».

❗️ ВИДЕО. Неймар забил первый гол за Аль-Хиляль

Точку в матче гости поставили на 90+3 минуте (3:0).

«Аль-Хиляль» набрал 4 очка из 6 и лидирует в группе D вместе с «Навбахором» из Узбекистана.

Лига чемпионов Азии

2-й тур, 3 октября

Нассаджи Мазандаран (Иран) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:3

Голы: Митрович, 18, Неймар, 58, Аль-Шехри, 90+3

Другие матчи игрового дня

Инчхон Юнайтед (Южная Корея) – Кайя (Филиппины) – 4:0

Кавасаки Фронтале (Япония) – Ульсан Хюндай (Южная Корея) – 1:0

Патум Юнайтед (Таиланд) – Джохор ДТ (Малайзия) – 2:4

Шаньдун Тайшань (Китай) – Йокогама Маринос (Япония) – 0:1

Навбахор Наманган (Узбекистан) – Мумбай Сити (Индия) – 3:0

Аль-Айн (ОАЭ) – Ахал (Туркменистан) – 4:2

Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – Пахтакор (Узбекистан) – 2:0

Турнирная таблица