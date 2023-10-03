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Саудовская Аравия
03 октября 2023, 21:35 | Обновлено 03 октября 2023, 21:46
492
0

С голом Неймара. Аль-Хиляль уверенно выиграл в Иране матч азиатской ЛЧ

3 октября состоялись 8 матчей 2-го тура главного турнира в Азии

03 октября 2023, 21:35 | Обновлено 03 октября 2023, 21:46
492
0
С голом Неймара. Аль-Хиляль уверенно выиграл в Иране матч азиатской ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

3 октября состоялись 8 матчей 2-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовская команда «Аль-Хиляль» в гостях выиграла у иранского клуба «Нассаджи Мазандаран» со счетом 3:0.

Счет в матче открыл серб Александар Митрович на 18-й минуте, а на 58-й минуте бразильский форвард Неймар забил первый гол за саудовский клуб «Аль-Хиляль».

❗️ ВИДЕО. Неймар забил первый гол за Аль-Хиляль

Точку в матче гости поставили на 90+3 минуте (3:0).

«Аль-Хиляль» набрал 4 очка из 6 и лидирует в группе D вместе с «Навбахором» из Узбекистана.

Лига чемпионов Азии

2-й тур, 3 октября

Нассаджи Мазандаран (Иран) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:3

Голы: Митрович, 18, Неймар, 58, Аль-Шехри, 90+3

Другие матчи игрового дня

  • Инчхон Юнайтед (Южная Корея) – Кайя (Филиппины) – 4:0
  • Кавасаки Фронтале (Япония) – Ульсан Хюндай (Южная Корея) – 1:0
  • Патум Юнайтед (Таиланд) – Джохор ДТ (Малайзия) – 2:4
  • Шаньдун Тайшань (Китай) – Йокогама Маринос (Япония) – 0:1
  • Навбахор Наманган (Узбекистан) – Мумбай Сити (Индия) – 3:0
  • Аль-Айн (ОАЭ) – Ахал (Туркменистан) – 4:2
  • Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – Пахтакор (Узбекистан) – 2:0

Турнирная таблица

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Неймар Лига чемпионов Азии Аль-Хиляль Александар Митрович видео голов и обзор Кавасаки Фронтале Ульсан Хендэ Шаньдун Тайшань Йокогама Маринос Навбахор Аль-Айн Аль-Фейха Пахтакор
Источник Sport.ua
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