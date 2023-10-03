С голом Неймара. Аль-Хиляль уверенно выиграл в Иране матч азиатской ЛЧ
3 октября состоялись 8 матчей 2-го тура главного турнира в Азии
3 октября состоялись 8 матчей 2-го тура Лиги чемпионов Азии.
Саудовская команда «Аль-Хиляль» в гостях выиграла у иранского клуба «Нассаджи Мазандаран» со счетом 3:0.
Счет в матче открыл серб Александар Митрович на 18-й минуте, а на 58-й минуте бразильский форвард Неймар забил первый гол за саудовский клуб «Аль-Хиляль».
❗️ ВИДЕО. Неймар забил первый гол за Аль-Хиляль
Точку в матче гости поставили на 90+3 минуте (3:0).
«Аль-Хиляль» набрал 4 очка из 6 и лидирует в группе D вместе с «Навбахором» из Узбекистана.
Лига чемпионов Азии
2-й тур, 3 октября
Нассаджи Мазандаран (Иран) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:3
Голы: Митрович, 18, Неймар, 58, Аль-Шехри, 90+3
Другие матчи игрового дня
- Инчхон Юнайтед (Южная Корея) – Кайя (Филиппины) – 4:0
- Кавасаки Фронтале (Япония) – Ульсан Хюндай (Южная Корея) – 1:0
- Патум Юнайтед (Таиланд) – Джохор ДТ (Малайзия) – 2:4
- Шаньдун Тайшань (Китай) – Йокогама Маринос (Япония) – 0:1
- Навбахор Наманган (Узбекистан) – Мумбай Сити (Индия) – 3:0
- Аль-Айн (ОАЭ) – Ахал (Туркменистан) – 4:2
- Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – Пахтакор (Узбекистан) – 2:0
Турнирная таблица
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