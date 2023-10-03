Вечером 3 октября за день до поединка группового этапа с «Антверпеном» футболисты донецкого «Шахтера» провели тренировку на поле домашней арены бельгийского клуба «Босейлстадион».

По регламенту УЕФА первые 15 минут сессии были открыты для журналистов, которые смогли наблюдать за разминкой и некоторыми упражнениями донецкой команды.

Далее занятие продолжилось при отсутствии представителей СМИ и длилось около часа. Оранжево-черные поработали над игровыми и тактическими аспектами, удержанием мяча, передачами и ударами по воротам.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Антверпен» – «Шахтер» пройдет в среду, 4 октября, игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ с Антверпеном