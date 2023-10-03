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  4. ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ с Антверпеном
Лига чемпионов
03 октября 2023, 23:41 | Обновлено 03 октября 2023, 23:47
130
1

ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ с Антверпеном

Матч 2-го тура Лиги чемпионов пройдет 4 октября в 19:45 в Бельгии

03 октября 2023, 23:41 | Обновлено 03 октября 2023, 23:47
130
1
ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ с Антверпеном
ФК Шахтер

Вечером 3 октября за день до поединка группового этапа с «Антверпеном» футболисты донецкого «Шахтера» провели тренировку на поле домашней арены бельгийского клуба «Босейлстадион».

По регламенту УЕФА первые 15 минут сессии были открыты для журналистов, которые смогли наблюдать за разминкой и некоторыми упражнениями донецкой команды.

Далее занятие продолжилось при отсутствии представителей СМИ и длилось около часа. Оранжево-черные поработали над игровыми и тактическими аспектами, удержанием мяча, передачами и ударами по воротам.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Антверпен» – «Шахтер» пройдет в среду, 4 октября, игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ с Антверпеном

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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Антверпен - Шахтер тренировка фото
Источник ФК Шахтер Донецк
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