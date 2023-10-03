ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ с Антверпеном
Матч 2-го тура Лиги чемпионов пройдет 4 октября в 19:45 в Бельгии
Вечером 3 октября за день до поединка группового этапа с «Антверпеном» футболисты донецкого «Шахтера» провели тренировку на поле домашней арены бельгийского клуба «Босейлстадион».
По регламенту УЕФА первые 15 минут сессии были открыты для журналистов, которые смогли наблюдать за разминкой и некоторыми упражнениями донецкой команды.
Далее занятие продолжилось при отсутствии представителей СМИ и длилось около часа. Оранжево-черные поработали над игровыми и тактическими аспектами, удержанием мяча, передачами и ударами по воротам.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Антверпен» – «Шахтер» пройдет в среду, 4 октября, игра начнется в 19:45 по киевскому времени.
ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ с Антверпеном
⭐️ Ліга чемпіонів наближається 🤩— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 3, 2023
🧡 Готуємося до матчу з «Антверпеном» 👊
Більше фото з тренування: https://t.co/U5XJU215tM.#Shakhtar #UCL #АнтверпенШахтар pic.twitter.com/8tKuTzx6aa
Передматчеве тренування в Бельгії ✅— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 3, 2023
👊🏻 У середу – зустріч з «Антверпеном» у Лізі чемпіонів!#Shakhtar #UCL #АнтверпенШахтар pic.twitter.com/VMyUIPb18B
👀 Цілковита зосередженість! ⚽️#Shakhtar | #UCL @ChampionsLeague pic.twitter.com/lM9ZLKNVrm— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 3, 2023
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