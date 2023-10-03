Феерия голов. Мадридский Реал одолел чемпиона Италии

Сегодня, 3 октября, состоялся центральный матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором действующий чемпион Италии «Наполи» на своем поле принимал мадридский «Реал».

Открыл счет забитым голам в матче норвежец Лео Эстигор, воспользовавшийся неудачной игрой на выходе Кэпы Аррисабалаги. Уже через 8 минут забил Винисиус Жуниор, для которого это первый гол после недавней травмы, а вывел гостей вперед на 34-й минуте Беллингем, забивший уже 8-й гол в последних девяти матчах за «Реал».

Отыграться хозяевам на 54-й минуте, помог поляк Петр Зелинский, успешно реализовавший пенальти в начале второго тайма. Вырвали победу в матче мадридцы на 78-й минуте, автогол на счету вратаря неаполитанцев Алекса Марета.

После этой победы «сливочные» вышли в единоличные лидеры группы С.

Лига чемпионов. 2-й раунд, группа С. 3 октября.

Наполи (Италия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3

Голы: Эстигор, 19, Зелинский, 54 (пенальти) – Винисиус, 27, Беллингем, 34, Марет, 78 (автогол).

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера (Мариу Руй, 88), Лоботка (Каюсте, 88), Зелиньски (Распадори, 75), Замбо-Ангисса (Симеоне, 88), Политано (Элмаз, 70), Кварацхелия, Осимхен.

Реал Мадрид: Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга (Менди, 64), Кроос (Модрич, 65), Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор (Себальос, 84), Родриго (Хоселу, 75).

Предупреждения: Камавинга (29), Натан (45), Беллингем (70), Аррисабалага (89).



Удары (в створ): 16 (6) – 19 (4)

Угловые: 9 – 9

Офсайды: 0 – 1.