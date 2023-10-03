Феерия голов. Мадридский Реал одолел чемпиона Италии
Состоялся центральный матч 2-го туру Лиги чемпионов
Сегодня, 3 октября, состоялся центральный матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором действующий чемпион Италии «Наполи» на своем поле принимал мадридский «Реал».
Открыл счет забитым голам в матче норвежец Лео Эстигор, воспользовавшийся неудачной игрой на выходе Кэпы Аррисабалаги. Уже через 8 минут забил Винисиус Жуниор, для которого это первый гол после недавней травмы, а вывел гостей вперед на 34-й минуте Беллингем, забивший уже 8-й гол в последних девяти матчах за «Реал».
Отыграться хозяевам на 54-й минуте, помог поляк Петр Зелинский, успешно реализовавший пенальти в начале второго тайма. Вырвали победу в матче мадридцы на 78-й минуте, автогол на счету вратаря неаполитанцев Алекса Марета.
После этой победы «сливочные» вышли в единоличные лидеры группы С.
Лига чемпионов. 2-й раунд, группа С. 3 октября.
Наполи (Италия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3
Голы: Эстигор, 19, Зелинский, 54 (пенальти) – Винисиус, 27, Беллингем, 34, Марет, 78 (автогол).
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера (Мариу Руй, 88), Лоботка (Каюсте, 88), Зелиньски (Распадори, 75), Замбо-Ангисса (Симеоне, 88), Политано (Элмаз, 70), Кварацхелия, Осимхен.
Реал Мадрид: Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга (Менди, 64), Кроос (Модрич, 65), Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор (Себальос, 84), Родриго (Хоселу, 75).
Предупреждения: Камавинга (29), Натан (45), Беллингем (70), Аррисабалага (89).
Удары (в створ): 16 (6) – 19 (4)
Угловые: 9 – 9
Офсайды: 0 – 1.
🏁 FP: @sscnapoliES 2-3 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 3, 2023
⚽ Østigård 19', Zieliński 54' (p); @vinijr 27', @BellinghaJude 34', Alex Meret 78' (pp)#UCL pic.twitter.com/R7saN7hlvL
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