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Наполи
03.10.2023 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
01 октября 2023, 18:13 |
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0

Наполи – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 3 сентября в 22:00 по Киеву

01 октября 2023, 18:13 |
80
0
Наполи – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

3 октября на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Наполи» встретится с «Реалом» (Мадрид). Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Наполи

Клуб начал новый сезон в статусе обладателя скудетто. К чемпионскому титулу шли очень долго, но прорвались на первое место довольно неожиданно, после обновления состава. Год назад в итальянском футболе появился, среди прочих, и Хвича, и начинал грузин ярко, как и все его партнеры. Партенопеи так и оказались недостижимыми для всех в Кальчо, да и в Лиге чемпионов получилось выйти в плей-офф. Но весной и коллектив заметно сдулся, и, оформив долгожданный титул, ушел Спаллетти с поста главного тренера. Казалось, что это не стало таким уж ударов: в новом сезоне представитель Неаполя начинал с пары уверенных побед, но над довольно скромными противниками, Фрозиноне и Сассуоло, но потом пошли потери очков. Зато в Лиге чемпионов за счет автогола Ниакате получилось оформить выездные 2-1 с Брагой.

Реал (Мадрид)

Команда начинал в непростых условиях. Прошлый сезон был все-таки неудачным, пусть и в конце подсластили пилюлю, выиграв Копу дель Рей в придачу к другим второстепенным трофеям, взятым в темпораде 2022/2023. Причем после этого ушел Бензема и надолго сломался Куртуа, а Мбаппе так и не купили. Впрочем, великолепно начинает в Испании Беллингхэм, который сразу начал отрабатывать свой десятизначный ценник. В том числе и в Примере, где был старт из 5 побед кряду. Впрочем, там неудача пришлась как раз на принципиальное дерби мадриленьо - нестабильный Атлетико выиграл 3-1. Непросто было и в Лиге чемпионов, но за счет позднего гола Джуда все-таки дожали упрямого дебютанта, берлинский Унион.

Статистика личных встреч

В 2017-м году стороны играли, в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда Реал победил в обоих поединках с идентичным счетом 3-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару достаточно равной. Но опытные гости не должны проиграть - на это и поставим (коэффициент - 1,61).

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Лига чемпионов Наполи Реал Мадрид прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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