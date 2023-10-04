Лига чемпионов04 октября 2023, 11:56 |
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ВИДЕО. Реакция Анчелотти на невероятный матч Наполи – Реал
Тренер «Реала» прокомментировал победу своей команды
04 октября 2023, 11:56 |
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Вчера, 3 октября «Реал» во втором туре Лиги чемпионов в жаркой битве в Неаполе обыграл «Наполи» со счетом 3:2. Главный тренер «Реала» поделился своими впечатлениями от игры на послематчевой пресс-конференции:
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