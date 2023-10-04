Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реакция Анчелотти на невероятный матч Наполи – Реал
Лига чемпионов
04 октября 2023, 11:56 |
564
0

ВИДЕО. Реакция Анчелотти на невероятный матч Наполи – Реал

Тренер «Реала» прокомментировал победу своей команды

04 октября 2023, 11:56 |
564
0
ВИДЕО. Реакция Анчелотти на невероятный матч Наполи – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Вчера, 3 октября «Реал» во втором туре Лиги чемпионов в жаркой битве в Неаполе обыграл «Наполи» со счетом 3:2. Главный тренер «Реала» поделился своими впечатлениями от игры на послематчевой пресс-конференции:

По теме:
Александр СОПКО: «Беспокоит линия обороны Шахтера»
Анатолий ТРУБИН: «Это была хорошая игра для меня»
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
Карло Анчелотти Реал Мадрид Наполи - Реал Мадрид Лига чемпионов видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 04 октября 2023, 00:22 2
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу

Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд

Артета рассказал, почему Арсеналу не удалось обыграть Ланс
Футбол | 04 октября 2023, 07:40 2
Артета рассказал, почему Арсеналу не удалось обыграть Ланс
Артета рассказал, почему Арсеналу не удалось обыграть Ланс

Главный тренер «канониров» назвал главные ошибки своей команды

Вероятность победы Антверпена – 51%. Какой коэффициент на успех Шахтера?
Футбол | 04.10.2023, 05:11
Вероятность победы Антверпена – 51%. Какой коэффициент на успех Шахтера?
Вероятность победы Антверпена – 51%. Какой коэффициент на успех Шахтера?
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
Бокс | 03.10.2023, 13:12
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
Биатлон | 03.10.2023, 15:58
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
02.10.2023, 19:30 23
Футбол
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
02.10.2023, 19:37 8
Футбол
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 11
Футбол
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
03.10.2023, 11:27 32
Теннис
Арум назвал вероятный гонорар Фьюри за бой с Усиком
Арум назвал вероятный гонорар Фьюри за бой с Усиком
02.10.2023, 23:48 2
Бокс
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
04.10.2023, 06:00
Футбол
ФОТО. Автобус с игроками Аль-Иттихада подвергся нападению в Иране. Пуля?
ФОТО. Автобус с игроками Аль-Иттихада подвергся нападению в Иране. Пуля?
02.10.2023, 21:31 7
Футбол
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем