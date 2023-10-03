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Лига чемпионов
03 октября 2023, 22:35 | Обновлено 03 октября 2023, 23:24
3124
10

ВИДЕО. Где бегал Кепа? Реал пропустил курьезный гол от Наполи

Конкурент Андрея Лунина неудачно сыграл в дебюте матча 2-го тура ЛЧ

03 октября 2023, 22:35 | Обновлено 03 октября 2023, 23:24
3124
10
ВИДЕО. Где бегал Кепа? Реал пропустил курьезный гол от Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа

Сегодня, 3 октября, проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов.

В группе C итальянский «Наполи» принимает мадридский «Реал».

Хозяева поля забили гол в дебюте матча. Испанец Кепа Аррисабалага, конкурент украинца Андрея Лунина, неудачно сыграл на выходе из ворот. Мяч угодил в перекладину, а затем Лео Эстигор был первым на добивании (1:0).

❗️ ВИДЕО. Курьезный гол в ворота Реала

Затем галактикос исправили ситуацию. Виниус Жуниор сравнял счет, а Джуд Беллингем вывел мадридцев вперед (2:1).

ГОЛ! 1:0. Лео Эстигор, 19 мин.

ГОЛ! 1:1. Винисиус Жуниор, 27 мин.

ГОЛ! 1:2. Джуд Беллингем, 34 мин.

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Наполи Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Кепа Аррисабалага видео голов и обзор Лео Эстигор Винисиус Жуниор Джуд Беллингем курьезы
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Roman serhi
За такую ошибку Лунина бы два года не ставили 
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+6
Burevestnik
на замітку цього сайту про "Лунін в запасі" писав комент, що Карло пожалкує.
Кэпа есть Кэпа : побежал закрывать форточку, на открыл дверь...  
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+1
naverland
Если выиграют то забудут ошибку сразу. Он Испанец - приоритет.
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+1
Alex T
Хз, мб просто Лунин действительно слабее всех конкурентов там, вряд ли бы тренер был врагом себе и не ставил его
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0
Vitason
Да,к Лунину очень предвзятое отношение,болеем против реала, когда эта Кепа будет на воротах 
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0
Fitness.sports
Ещё пару курьёзных голов и Лунин на раме.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Octopus
Папа Карло срать хотел на результаты в группе, ему главное выйти из нее, что он без проблем сделает. У Реала всегда было полунаплевательское отношение к осени в ЛЧ. Ниче крысабалаге не будет
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-2
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