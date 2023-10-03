ВИДЕО. Где бегал Кепа? Реал пропустил курьезный гол от Наполи
Конкурент Андрея Лунина неудачно сыграл в дебюте матча 2-го тура ЛЧ
Сегодня, 3 октября, проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов.
В группе C итальянский «Наполи» принимает мадридский «Реал».
Хозяева поля забили гол в дебюте матча. Испанец Кепа Аррисабалага, конкурент украинца Андрея Лунина, неудачно сыграл на выходе из ворот. Мяч угодил в перекладину, а затем Лео Эстигор был первым на добивании (1:0).
❗️ ВИДЕО. Курьезный гол в ворота Реала
Затем галактикос исправили ситуацию. Виниус Жуниор сравнял счет, а Джуд Беллингем вывел мадридцев вперед (2:1).
ГОЛ! 1:0. Лео Эстигор, 19 мин.
ГОЛ! 1:1. Винисиус Жуниор, 27 мин.
ГОЛ! 1:2. Джуд Беллингем, 34 мин.
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