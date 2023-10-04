Наполи – Реал – 2:3. Как ошибался Кепа. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 3 октября, прошли матчи 2-го тура Лиги чемпионов.

В группе C итальянский «Наполи» проиграл мадридскому «Реалу» (2:3). Украинский вратарь Андрей Лунин остался в резерве «галактикос».

Хозяева поля забили гол в дебюте матча. Испанец Кепа Аррисабалага, конкурент Лунина, неудачно сыграл на выходе из ворот. Мяч угодил в перекладину, а затем Лео Эстигор был первым на добивании (1:0).

❗️ ВИДЕО (Telegram). Голы в матче Наполи и Реала

Затем галактикос исправили ситуацию. Виниус Жуниор сравнял счет, а Джуд Беллингем вывел мадридцев вперед (2:1).

Во втором тайме Зелински реализовал пенальти (2:2), однако автогол Алекс Мерета на 78-й минуте принес победу галактикос (3:2).

Лига чемпионов

Группа C. 2-й тур, 3 октября

Наполи (Италия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3

Голы: Эстигор, 19, Зелински, 54 (пен) – Винисиус Жуниор, 27, Беллингем, 34, Мерет, 78 (автогол)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Лео Эстигор, 19 мин.

ГОЛ! 1:1. Винисиус Жуниор, 27 мин.

ГОЛ! 1:2. Джуд Беллингем, 34 мин.

ГОЛ! 2:2. Петр Зелински, 54 мин (пен)

ГОЛ! 2:3. Алекс Мерет, 78 мин (автогол)