Наполи – Реал – 2:3. Как ошибался Кепа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги чемпионов
Сегодня, 3 октября, прошли матчи 2-го тура Лиги чемпионов.
В группе C итальянский «Наполи» проиграл мадридскому «Реалу» (2:3). Украинский вратарь Андрей Лунин остался в резерве «галактикос».
Хозяева поля забили гол в дебюте матча. Испанец Кепа Аррисабалага, конкурент Лунина, неудачно сыграл на выходе из ворот. Мяч угодил в перекладину, а затем Лео Эстигор был первым на добивании (1:0).
❗️ ВИДЕО (Telegram). Голы в матче Наполи и Реала
Затем галактикос исправили ситуацию. Виниус Жуниор сравнял счет, а Джуд Беллингем вывел мадридцев вперед (2:1).
Во втором тайме Зелински реализовал пенальти (2:2), однако автогол Алекс Мерета на 78-й минуте принес победу галактикос (3:2).
Лига чемпионов
Группа C. 2-й тур, 3 октября
Наполи (Италия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3
Голы: Эстигор, 19, Зелински, 54 (пен) – Винисиус Жуниор, 27, Беллингем, 34, Мерет, 78 (автогол)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Лео Эстигор, 19 мин.
ГОЛ! 1:1. Винисиус Жуниор, 27 мин.
ГОЛ! 1:2. Джуд Беллингем, 34 мин.
ГОЛ! 2:2. Петр Зелински, 54 мин (пен)
ГОЛ! 2:3. Алекс Мерет, 78 мин (автогол)
События матча
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