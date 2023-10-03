Дождь не помог. Цуренко проиграла Кудерметовой в Пекине

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№49 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во втором раунде украинка выиграла первый сет у Вероники Кудерметовой (№16 WTA), после чего не смогла выиграть ни одного гейма.

Пекин. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Вероника Кудерметова – 6:3, 0:6, 0:6

Отметим, что поединок прерывали во втором сете из-за дождя.

Это была первая встреча теннисисток. Кудерметова на прошлой неделе выиграла турнир в Токио.

В следующем круге победительница сразится против Коко Гофф (№3 WTA).

Ранее Марта Костюк в Пекине обыграла 7-ю ракетку мира.