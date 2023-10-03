Дождь не помог. Цуренко проиграла Кудерметовой в Пекине
Леся уступила 16-й ракетке мира во втором раунде
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№49 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
Во втором раунде украинка выиграла первый сет у Вероники Кудерметовой (№16 WTA), после чего не смогла выиграть ни одного гейма.
Пекин. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Вероника Кудерметова – 6:3, 0:6, 0:6
Отметим, что поединок прерывали во втором сете из-за дождя.
Это была первая встреча теннисисток. Кудерметова на прошлой неделе выиграла турнир в Токио.
В следующем круге победительница сразится против Коко Гофф (№3 WTA).
Ранее Марта Костюк в Пекине обыграла 7-ю ракетку мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий в трех сетах выиграл у Габриэля Диалло
Боль в локте мучает знаменитого английского снукериста уже около 18 месяцев
Загалом я пам'ятаю два матчі за участю українок з таким рахунком:
Цибулкова-Бейгельзімер 3:6 6:0 6:0
Світоліна-Бартель 3:6 6:0 6:0
А цей злив точно буде найпам'ятніший.