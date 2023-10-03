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  4. Дождь не помог. Цуренко проиграла Кудерметовой в Пекине
WTA
03 октября 2023, 14:52 | Обновлено 03 октября 2023, 14:55
356
5

Дождь не помог. Цуренко проиграла Кудерметовой в Пекине

Леся уступила 16-й ракетке мира во втором раунде

03 октября 2023, 14:52 | Обновлено 03 октября 2023, 14:55
356
5
Дождь не помог. Цуренко проиграла Кудерметовой в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№49 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во втором раунде украинка выиграла первый сет у Вероники Кудерметовой (№16 WTA), после чего не смогла выиграть ни одного гейма.

Пекин. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Вероника Кудерметова – 6:3, 0:6, 0:6

Отметим, что поединок прерывали во втором сете из-за дождя.

Это была первая встреча теннисисток. Кудерметова на прошлой неделе выиграла турнир в Токио.

В следующем круге победительница сразится против Коко Гофф (№3 WTA).

Ранее Марта Костюк в Пекине обыграла 7-ю ракетку мира.

По теме:
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Леся Цуренко WTA Пекин Вероника Кудерметова
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
2 бублика, це просто злив, по-іншому не назвеш
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+1
Arty900
Запаморочення Жу Лінь для когось не пройшло безслідно.
Загалом я пам'ятаю два матчі за участю українок з таким рахунком:
Цибулкова-Бейгельзімер 3:6 6:0 6:0
Світоліна-Бартель 3:6 6:0 6:0
А цей злив точно буде найпам'ятніший.
Ответить
0
OlegShevchenko
У пенсіонерки бензин закінчився?
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-1
T-800
Дядьку Мандарина з титулом в Астані
Ответить
-1
33may
Не,ну а шо? Вот мне понравилось, давненько такого издевательства не видел 
Ответить
-4
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