В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд

Украинская теннисистка Марта Костюк (№44 WTA) добыла неожиданную победу на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла Онс Жабер из Туниса (№7 WTA).

Пекин. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 7:6(5), 6:1

Это была вторая встреча теннисисток, украинка сравняла счет личных встреч.

Отметим, что Костюк выиграла 3 из 4 последних матчей против представительниц первой десятки мирового рейтинга. До этого було 14 поражений подряд.

В следующем круге победительница сразится против Людмилы Самсоновой (№22 WTA).

Отметим, что Ангелина Калинина обыграла в Пекине восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову.