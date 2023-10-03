В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
Марта в двух сетах одолела Онс Жабер из Туниса
Украинская теннисистка Марта Костюк (№44 WTA) добыла неожиданную победу на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла Онс Жабер из Туниса (№7 WTA).
Пекин. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 7:6(5), 6:1
Это была вторая встреча теннисисток, украинка сравняла счет личных встреч.
Отметим, что Костюк выиграла 3 из 4 последних матчей против представительниц первой десятки мирового рейтинга. До этого було 14 поражений подряд.
В следующем круге победительница сразится против Людмилы Самсоновой (№22 WTA).
Отметим, что Ангелина Калинина обыграла в Пекине восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову.
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На щастя краща подача протрималася трохи довше ніж зазвичай. І Жабер мабуть таки втомлена.
Марта так достали меня своими сливами, что я решил не портить себе нервы и не смотреть пока у неё хоть немного не прорежутся стабильные результаты.... Ну..... Жабер - это серьёзно. Если ещё и Самсонову обыграет, то вернусь в в мартафаны