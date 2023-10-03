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  4. В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
WTA
03 октября 2023, 11:27 | Обновлено 03 октября 2023, 11:32
1485
19

В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд

Марта в двух сетах одолела Онс Жабер из Туниса

03 октября 2023, 11:27 | Обновлено 03 октября 2023, 11:32
1485
19
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№44 WTA) добыла неожиданную победу на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла Онс Жабер из Туниса (№7 WTA).

Пекин. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 7:6(5), 6:1

Это была вторая встреча теннисисток, украинка сравняла счет личных встреч.

Отметим, что Костюк выиграла 3 из 4 последних матчей против представительниц первой десятки мирового рейтинга. До этого було 14 поражений подряд.

В следующем круге победительница сразится против Людмилы Самсоновой (№22 WTA).

Отметим, что Ангелина Калинина обыграла в Пекине восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову.

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WTA Пекин Марта Костюк Онс Жабер
Источник Sport.ua
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Комментарии 20
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Stanislav Matusevych
Набігалася Жабер за минулий титульний тиждень, і у Пекіні виглядала надто втомленою. Ще й здалося, що відчувала дискомфорт у лівому стегні. Таку туніску потрібно було перемагати, що Марта й зробила, правда, ледь не програвши перший сет. А вже коли вдалося піти з подвійного сетболу і взяти тай, результат матчу став зрозумілим. Проблема в тому, що свою найкращу гру Марта не показала, подача летить з дуже перемінним успіхом, і помилок у грі (в тому числі, у виборі рішень) все одно багатенько. Проти кацапки-гарматниці сьогоднішньої гри може вистачити, тільки якщо суперниця сама все розпуляє по аутах, а на це не дуже варто сподіватися. 
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+4
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kollekciy
Марту вітаю з історичною першою перемогою в другій грі на Прем'єрі, та ще й ще один Топ 10.
На щастя краща подача протрималася трохи довше ніж зазвичай. І Жабер мабуть таки втомлена.
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+2
roman75zpr
Молочага Марта Олеговна! Посрамила критиков - специалистов и психологов всяких, которых что-то много развелось  
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+2
Alehandro
Ще б Леся підтримала подругу і маленького татарського хлопчика зараз розібрала на запчастини)
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+1
sv_2000
Ого!
Марта так достали меня своими сливами, что я решил не портить себе нервы и не смотреть пока у неё хоть немного не прорежутся стабильные результаты.... Ну..... Жабер - это серьёзно. Если ещё и Самсонову обыграет, то вернусь в в мартафаны
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0
kollekciy
З Самсоновою цього року Марта грала в повному захисті і то спочатку здавалося, що можуть бути шанси, якщо добавити ризикованих ударів, можна отримати шанси.
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0
Vova Chol
Я писав два дні назад , що таку Жабер Марта повинна була обіграти. Так і трапилося , але треба сказати , що Марта зіграла зібрано і без психів , правда три подвійних в одному геймі -це занадто.
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0
Андрей Залищук
ОГО!!!!! Камон, Мартуся!!! Неймовірно сенсаційно, ану, де там хейтери Марти, вилазьте, особливо довбень Шевченко був такий вчора писав, що кранти Марті))))))))
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0
sirjoga
Це ж в якій поганій формі знаходиться Жабер, що навіть Марті програла.
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-1
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0976260852
Жабер не жаберила
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-1
maxno
Пре редакторів в спорті юа а Костюка Марта виграє це не сайт спорт юа де всіх пре робітників.
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-2
OlegShevchenko
Цього разу не обісралася, а то завжди проти таких топів кидає ракетки 
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-3
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OlegShevchenko
Тут виграла, а у третьому колі обісреться як завжди 
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-5
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Alehandro
Є*ала жабу Костюка
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-5
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