ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
АПЛ опубликовала запись разговора арбитров после отмененного гола Диаса
30 сентября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор».
Счет в поединке мог открыть Луис Диас на 34-й минуте, однако после просмотра VAR мяч был отменен главным арбитром Саймоном Хупером, причем ошибочно.
В футбольной федерации Англии признали ошибку арбитров, которые отвечают за VAR. Даррен Инглэнд и его помощник Дэн Кук были отстранены от дальнейшей работы на 7-й игровой неделе.
3 октября PGMOL опубликовала запись разговора арбитров VAR после отмененного гола Диаса. Выбор точки удара был точным, и использование единственной двумерной линии по ноге второго защитника также было правильно выполнено.
Изображение показало, что Диас действовал в рамках правил и не находился в офсайде, поэтому вторая линия офсайда не использовалась. Однако из-за потери внимания и концентрации арбитры VAR ошибочно подтвердили решение арбитров на поле. Матч был немедленно возобновлен.
Через несколько секунд оператор повтора запросил еще один повтор и попросил пересмотреть изображение еще раз. Стало понятно, что арбитры в поле были неправильно информированы, но игру уже нельзя было остановить согласно протоколу VAR.
Разговор арбитров во время отмененного гола Луиса Диаса в матче Тоттенхэм – Ливерпуль
Помощник арбитра 1: Все хорошо. Оба держат, оба держат.
Главный арбитр: Да, оставь это.
Ассистент арбитра 1: Жди, остановка, остановка.
VAR: Возможен офсайд. Диас.
Ассистент арбитра 1: Вернись к офсайду, друг.
Помощник арбитра 2: Сделай это.
VAR: Просто проверяю офсайд. Задержка, задержка. Дайте точку удара, поехали. Удар, пожалуйста?
Судья: Да, не волнуйся, друг.
Оператор повтора: Итак, мы здесь.
Судья: Окей, хорошо.
Оператор повтора: Просто возьмите острый угол.
VAR: Дайте мне двумерную линию после этого для второго кадра, после этого.
Оператор повтора: Итак, второй кадр?
VAR: Это хорошо. Идеально, да. 2D линия на левом бутсе
Оператор повтора: Позвольте мне просто поменять ракурсы.
VAR: Думаю, это Ромеро?
Оператор повтора: Думаю, что, может, этот угол будет лучше? Довольны ли этим углом?
VAR: Да.
Оператор повтора: 2D линия на бутсе. Да, окей.
VAR: И стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Это хорошо, здорово. Выключаем (на экране показано, что Диас не находится в офсайде).
Главный арбитр: Спасибо, друг.
VAR: Спасибо, друг.
Главный арбитр: Молодцы, ребята. Хорошая работа (матч восстанавливается свободным ударом).
Оператор повтора: Подожди, подожди, подожди, подожди. Решением в поле был офсайд. Вы довольны этим?
Ассистент VAR: Да.
Оператор повтора: Вы довольны этим?
Ассистент VAR: Гол из офсайда, да. Это неправильно, Дез.
VAR: Что?
Оператор повтора: Решением на поле было вне игры. Вы довольны этим изображением? Да – это не офсайд. Изображение, которое мы им дали, это не офсайд.
Ассистент VAR: Он показал офсайд.
VAR: Оу (нецензурные выражения).
Оператор повтора: Остановка, остановка. Оли (оператор в центре PGMOL) просит остановить матч, Оли просит остановить матч.
VAR: Пардон?
Оператор повтора: Оли просит остановить игру. Решение – нет офсайда.
VAR: Ничего не могу сделать.
Оператор повтора: Оли просит остановить, Оли просит остановить
VAR: Оли?
Четвертый арбитр: Да.
Оператор повтора: Остановите игру, остановите игру. Остановите игру.
VAR: Они возобновили игру. Ничего не могу сделать, ничего не могу сделать
Ассистент VAR: Да, они возобновили. Да
VAR: Ничего не могу сделать.
Ассистент VAR: Нет.
VAR: Я ничего не могу сделать. Я ничего не могу сделать [нецензурные выражения]
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
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