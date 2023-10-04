ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля

30 сентября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор».

Счет в поединке мог открыть Луис Диас на 34-й минуте, однако после просмотра VAR мяч был отменен главным арбитром Саймоном Хупером, причем ошибочно.

В футбольной федерации Англии признали ошибку арбитров, которые отвечают за VAR. Даррен Инглэнд и его помощник Дэн Кук были отстранены от дальнейшей работы на 7-й игровой неделе.

3 октября PGMOL опубликовала запись разговора арбитров VAR после отмененного гола Диаса. Выбор точки удара был точным, и использование единственной двумерной линии по ноге второго защитника также было правильно выполнено.

Изображение показало, что Диас действовал в рамках правил и не находился в офсайде, поэтому вторая линия офсайда не использовалась. Однако из-за потери внимания и концентрации арбитры VAR ошибочно подтвердили решение арбитров на поле. Матч был немедленно возобновлен.

Через несколько секунд оператор повтора запросил еще один повтор и попросил пересмотреть изображение еще раз. Стало понятно, что арбитры в поле были неправильно информированы, но игру уже нельзя было остановить согласно протоколу VAR.

Читайте также: Игрок Ливерпуля может получить бан за комментарий о судействе

Разговор арбитров во время отмененного гола Луиса Диаса в матче Тоттенхэм – Ливерпуль

Помощник арбитра 1: Все хорошо. Оба держат, оба держат.

Главный арбитр: Да, оставь это.

Ассистент арбитра 1: Жди, остановка, остановка.

VAR: Возможен офсайд. Диас.

Ассистент арбитра 1: Вернись к офсайду, друг.

Помощник арбитра 2: Сделай это.

VAR: Просто проверяю офсайд. Задержка, задержка. Дайте точку удара, поехали. Удар, пожалуйста?

Судья: Да, не волнуйся, друг.

Оператор повтора: Итак, мы здесь.

Судья: Окей, хорошо.

Оператор повтора: Просто возьмите острый угол.

VAR: Дайте мне двумерную линию после этого для второго кадра, после этого.

Оператор повтора: Итак, второй кадр?

VAR: Это хорошо. Идеально, да. 2D линия на левом бутсе

Оператор повтора: Позвольте мне просто поменять ракурсы.

VAR: Думаю, это Ромеро?

Оператор повтора: Думаю, что, может, этот угол будет лучше? Довольны ли этим углом?

VAR: Да.

Оператор повтора: 2D линия на бутсе. Да, окей.

VAR: И стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Это хорошо, здорово. Выключаем (на экране показано, что Диас не находится в офсайде).

Главный арбитр: Спасибо, друг.

VAR: Спасибо, друг.

Главный арбитр: Молодцы, ребята. Хорошая работа (матч восстанавливается свободным ударом).

Оператор повтора: Подожди, подожди, подожди, подожди. Решением в поле был офсайд. Вы довольны этим?

Ассистент VAR: Да.

Оператор повтора: Вы довольны этим?

Ассистент VAR: Гол из офсайда, да. Это неправильно, Дез.

VAR: Что?

Оператор повтора: Решением на поле было вне игры. Вы довольны этим изображением? Да – это не офсайд. Изображение, которое мы им дали, это не офсайд.

Ассистент VAR: Он показал офсайд.

VAR: Оу (нецензурные выражения).

Оператор повтора: Остановка, остановка. Оли (оператор в центре PGMOL) просит остановить матч, Оли просит остановить матч.

VAR: Пардон?

Оператор повтора: Оли просит остановить игру. Решение – нет офсайда.

VAR: Ничего не могу сделать.

Оператор повтора: Оли просит остановить, Оли просит остановить

VAR: Оли?

Четвертый арбитр: Да.

Оператор повтора: Остановите игру, остановите игру. Остановите игру.

VAR: Они возобновили игру. Ничего не могу сделать, ничего не могу сделать

Ассистент VAR: Да, они возобновили. Да

VAR: Ничего не могу сделать.

Ассистент VAR: Нет.

VAR: Я ничего не могу сделать. Я ничего не могу сделать [нецензурные выражения]

ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля