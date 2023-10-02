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Англия
02 октября 2023, 15:23 |
249
0

Игрок Ливерпуля может получить бан за комментарий о судействе

Алексису Макаллистеру угрожает дисквалификация

02 октября 2023, 15:23 |
249
0
Игрок Ливерпуля может получить бан за комментарий о судействе
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Аргентинский полузащитник Алексис Макаллистер может получить дисквалификацию на следующие матчи «Ливерпуля» за комментарий о судействе после игры с «Тоттенхэмом», сообщает британское издание The Sun.

В игре «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (2:1) арбитр матча Саймон Хупер удалил двух игроков «красных» и не засчитал чистый гол мерсисайдцев. После матча лига признала, что забитый мяч Луиса Диаса надо было засчитывать.

Алексис не сдержался после того, как увидел в Instagram-аккаунте Кристиана Ромеро фото с празднованием победы над «Ливерпулем». Он написал: «Победа – это нормально, когда у вас на поле 12 человек». Этим он намекнул, что судья был на стороне «шпор». Интересно, что Ромеро сказал своему партнеру по сборной: «Плачь дома».

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Источник The Sun
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